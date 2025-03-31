Золотая рыбка: производитель объясняет, почему цены на шпроты неизбежно вырастут

Янис Энделе предупредил: рыбные консервы должны подорожать. Когда — через квартал или два — и насколько, он прогнозировать не может, но уверен, что сам рост цены, о котором отрасль сейчас намерена говорить с торговцами, неизбежен.

Он это объясняет несколькими причинами. Во-первых, в мире, по его словам, за последние 4-5 лет продовольствие в целом только растет в цене. В случае же с рыбной продукцией на ценообразование влияет система квот — т.е. ограничение объемов на вылов конкретных видов рыбы в морях и океанах, чтобы эта рыба там водилась и завтра, и послезавтра.

Я Энделе признает, что, судя по всему, сам объем рыбных ресурсов сокращается, так что добычу приходится строго контролировать. Конкретно на Балтике и конкретно на кильку, которая используется в производстве множества популярных продуктов, квота в 2025-м уменьшились на 35%. А цены, на нее, соответственно, выросли. По словам предпринимателя, сейчас она стоит примерно втрое дороже, чем десять лет назад. Аналогичные квоты действуют на другие виды рыбы. Так что квоты и стоимость сырья — один из факторов, почему подорожание неизбежно.

Второй фактор — зарплаты.

«Мы, может, отстаём от других стран, но всё-таки сегодня живём лучше, чем жили вчера. Зарплаты растут. А если мы смотрим особенно на производство шпрот, то очень большая составляющая себестоимости — это как раз рабочая сила. Да потому что как бы мы ни старались, пока никто не предложил механизацию этого процесса», — сообщил собеседник «Домской площади».

Третий фактор — «прочее»: стоимость электро- и другой энергии, банок, различного сырья.

И еще один — понимание, что рыбная продукция в мире в целом считается деликатесом. По словам Яниса Энделе, этому пониманию во-многом поспособствовало закрытие рынка РФ после аннексии Крыма в 2014-м.

Тогда огромный и очень важный для отрасли рынок вдруг оказался просто недоступен, предприниматели были вынуждены срочно переориентироваться на новые направления. («Без помощи государства это бы не получилось, сразу говорю», — заметил гость ЛР-4). Компании стали ездить по международным выставкам и обнаружили, что на западе к рыбной продукции относятся с куда большим пиететом, чем привыкли мы.

«Мы узнали, что во Франции это деликатес. Узнали, что в Америке очень большие продажи (только надо шпроты назвать иначе). Мы очень многое тогда узнали. Тогда у нас были свои бонусы. У нас зарплата была в два раза ниже, рыба здесь стоила меньше, и мы фактически отобрали этот бизнес у шотландцев и немцев. (…) В мире спрос на эту продукцию довольно-таки высок, и не как на дешёвый, а как премиальный продукт», — отметил Энделе.