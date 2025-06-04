Всё не так однозначно: выходит, Силиня сказала неправду о планах по AirBaltic?

Ключевым документом стала октябрьская записка главы совета airBaltic Клавcа Васкcа. В ней говорится, что при заниженной оценке компании перед IPO, государство будет вынуждено внести дополнительные средства, чтобы сохранить контрольный пакет. Эта записка была направлена премьер-министру и обсуждена её советниками уже в день получения, 23 октября. Однако премьер Эвика Силиня ранее заявила, что узнала о документе только в декабре, поскольку письмо «затерялось в спаме».

Но, как выяснилось, в обсуждении нового сценария участвовали не только её советники, но и представители нескольких министерств. Более того, в ноябре аналогичная информация была разослана и другим министрам, но публично она так и не была озвучена. Это вызывает вопросы о прозрачности и честности коммуникации властей с обществом.

3 сентября прошлого года, через несколько дней после решения правительства, тогдашний министр сообщения Каспарс Бришкенс на пресс-конференции заявил, что «критическим условием является то, что государство финансово не участвует в этом IPO — ни до IPO, ни в ходе выпуска акций».

Тогдашний председатель совета airBaltic Клавс Васкс в интервью KNL? утверждает, что высшим должностным лицам Министерства сообщения ещё до внеочередного заседания правительства 30 августа был известен сценарий, при котором государству потребуется дополнительное инвестирование в компанию. «В тот момент ещё не была сформулирована минимальная доля участия государства — 25% плюс 1 голос, это было сделано только на заседании правительства 30/08, поэтому нельзя было назвать конкретные суммы, хотя со стороны совета уже звучали суммы в размере от 50 до 100 миллионов как необходимость совместного вложения в случае IPO», — так Васкс пояснил это письменно в ответе KNL?.

Однако пересказ событий Каспарсом Бришкенсом несколько отличается. Бывший министр пояснил, что консультанты по IPO airBaltic, включая инвестиционные банки, в августе упоминали, что в ходе IPO может понадобиться совместное вложение со стороны государства для повышения интереса инвесторов, однако также было обещано, что такая необходимость маловероятна. Поэтому на заседании правительства 30 августа такая возможность была исключена. В начале сентября установка правления и совета airBaltic изменилась, и в риторике руководства компании участие государства в инвестициях из возможности превратилось в необходимость.

Исследование KNL? показывает, что будущее airBaltic после августовского заседания правительства оставалось в повестке дня не только одного министерства, но и различных политиков и должностных лиц из других ведомств, однако это публично не раскрывалось. Впервые публично возможность того, что государству придётся участвовать в совместных инвестициях во время IPO airBaltic, прозвучала лишь 2 января этого года, когда Вакс сообщил об этом в своей публикации в социальной сети LinkedIn, при этом указав, что «необходимость вложения, скорее всего, неизбежна», не называя конкретной суммы. Однако конкретная сумма была указана уже в октябре — в письме Васкса, о котором, как утверждает премьер-министр, она не знала, поскольку оно оказалось в папке «спам».

Государственная канцелярия предоставила KNL? это письмо, датированное 22 октября 2024 года, но подписанное 23 октября. Название письма — «О сотрудничестве государства и компании в процессе IPO airBaltic», и в нём рассматриваются несколько проблемных вопросов.

В заключении письма говорится, что «если предпродажная оценка компании окажется ниже порога в 100 миллионов евро, то для обеспечения дальнейшего блокирующего влияния в компании совместное вложение со стороны государства на рыночных условиях может быть неизбежным», а также указывается, что к такому сценарию развития следует подготовиться заранее, и в тот момент оценённый объём инвестиций составлял 50–100 миллионов евро. Косвенно указано, что это был бы предпочтительный сценарий, поскольку «по отзывам советников процесса, инвесторы и в дальнейшем хотят видеть государство в качестве значимой части структуры акционеров airBaltic».

KNL? выяснил, что в переписку и разговоры на эту тему были вовлечены различные должностные лица, в том числе из канцелярии премьер-министра, и фактически сценарий новых государственных инвестиций был известен широкому кругу политиков и должностных лиц. Однако это было скрыто от общественности, и есть основания полагать, что Эвика Силиня ввела общественность в заблуждение в своем интервью DelfiTV, где она и рассказала о том, что это письмо ушло в СПАМ.

Васкс в письменном ответе на запрос KNL? подтвердил, что «после 30/08 года большая рабочая группа, занимающаяся процессом IPO, выслушала от инвестиционных банков ряд сценариев, при какой стоимости компании на момент IPO может потребоваться государственная поддержка. В этой рабочей группе участвуют как министерство сообщения, так и аппарат премьера.

После продолжительной переписки Государственная канцелярия признала, что письмо Васкаса в октябре было адресовано не только Силине, но и ее советнику по вопросам государственного управления Илзе Скроделе. И после получения письма в тот же день было назначено собрание с представителями airBaltic.

А Васкс подтвердил KNL?, что в тот же день он обсуждал содержание письма от 23 октября не только со Скроделе, но и с другим советником премьер-министра Салвисом Дравиньшем, который является советником по вопросам Европейского Союза.

К тому же, как выяснилось, письмо от 23 октября - не было едиснтвенным.

Таким образом, несмотря на громкие заявления о прекращении господдержки airBaltic, правительство и профильные чиновники рассматривали новый инвестиционный план, но предпочли скрыть его от общественности — возможно, в преддверии принятия бюджета на 2025 год. Публичное недоверие и растущая неопределённость — ожидаемый итог этой "коммуникационной путаницы".