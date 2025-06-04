Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

Всё не так однозначно: выходит, Силиня сказала неправду о планах по AirBaltic?

Редакция PRESS 4 июня, 2025 18:45

Выбор редакции 0 комментариев

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic вновь оказалась в центре скандала: вопреки официальным заявлениям о прекращении государственных инвестиций, за закрытыми дверями рассматривались новые вложения в размере до 100 миллионов евро. Как показало расследование программы "Kas notiek Latvijā?" (KNL?), информация об этом была известна руководству страны ещё осенью 2024 года, пишет LSM.

Ключевым документом стала октябрьская записка главы совета airBaltic Клавcа Васкcа. В ней говорится, что при заниженной оценке компании перед IPO, государство будет вынуждено внести дополнительные средства, чтобы сохранить контрольный пакет. Эта записка была направлена премьер-министру и обсуждена её советниками уже в день получения, 23 октября. Однако премьер Эвика Силиня ранее заявила, что узнала о документе только в декабре, поскольку письмо «затерялось в спаме».

Но, как выяснилось, в обсуждении нового сценария участвовали не только её советники, но и представители нескольких министерств. Более того, в ноябре аналогичная информация была разослана и другим министрам, но публично она так и не была озвучена. Это вызывает вопросы о прозрачности и честности коммуникации властей с обществом.

3 сентября прошлого года, через несколько дней после решения правительства, тогдашний министр сообщения Каспарс Бришкенс на пресс-конференции заявил, что «критическим условием является то, что государство финансово не участвует в этом IPO — ни до IPO, ни в ходе выпуска акций».

Тогдашний председатель совета airBaltic Клавс Васкс в интервью KNL? утверждает, что высшим должностным лицам Министерства сообщения ещё до внеочередного заседания правительства 30 августа был известен сценарий, при котором государству потребуется дополнительное инвестирование в компанию. «В тот момент ещё не была сформулирована минимальная доля участия государства — 25% плюс 1 голос, это было сделано только на заседании правительства 30/08, поэтому нельзя было назвать конкретные суммы, хотя со стороны совета уже звучали суммы в размере от 50 до 100 миллионов как необходимость совместного вложения в случае IPO», — так Васкс пояснил это письменно в ответе KNL?.

Однако пересказ событий Каспарсом Бришкенсом несколько отличается. Бывший министр пояснил, что консультанты по IPO airBaltic, включая инвестиционные банки, в августе упоминали, что в ходе IPO может понадобиться совместное вложение со стороны государства для повышения интереса инвесторов, однако также было обещано, что такая необходимость маловероятна. Поэтому на заседании правительства 30 августа такая возможность была исключена. В начале сентября установка правления и совета airBaltic изменилась, и в риторике руководства компании участие государства в инвестициях из возможности превратилось в необходимость.

Исследование KNL? показывает, что будущее airBaltic после августовского заседания правительства оставалось в повестке дня не только одного министерства, но и различных политиков и должностных лиц из других ведомств, однако это публично не раскрывалось. Впервые публично возможность того, что государству придётся участвовать в совместных инвестициях во время IPO airBaltic, прозвучала лишь 2 января этого года, когда Вакс сообщил об этом в своей публикации в социальной сети LinkedIn, при этом указав, что «необходимость вложения, скорее всего, неизбежна», не называя конкретной суммы. Однако конкретная сумма была указана уже в октябре — в письме Васкса, о котором, как утверждает премьер-министр, она не знала, поскольку оно оказалось в папке «спам».

Государственная канцелярия предоставила KNL? это письмо, датированное 22 октября 2024 года, но подписанное 23 октября. Название письма — «О сотрудничестве государства и компании в процессе IPO airBaltic», и в нём рассматриваются несколько проблемных вопросов.

В заключении письма говорится, что «если предпродажная оценка компании окажется ниже порога в 100 миллионов евро, то для обеспечения дальнейшего блокирующего влияния в компании совместное вложение со стороны государства на рыночных условиях может быть неизбежным», а также указывается, что к такому сценарию развития следует подготовиться заранее, и в тот момент оценённый объём инвестиций составлял 50–100 миллионов евро. Косвенно указано, что это был бы предпочтительный сценарий, поскольку «по отзывам советников процесса, инвесторы и в дальнейшем хотят видеть государство в качестве значимой части структуры акционеров airBaltic».

KNL? выяснил, что в переписку и разговоры на эту тему были вовлечены различные должностные лица, в том числе из канцелярии премьер-министра, и фактически сценарий новых государственных инвестиций был известен широкому кругу политиков и должностных лиц. Однако это было скрыто от общественности, и есть основания полагать, что Эвика Силиня ввела общественность в заблуждение в своем интервью DelfiTV, где она и рассказала о том, что это письмо ушло в СПАМ.

Васкс в письменном ответе на запрос KNL? подтвердил, что «после 30/08 года большая рабочая группа, занимающаяся процессом IPO, выслушала от инвестиционных банков ряд сценариев, при какой стоимости компании на момент IPO может потребоваться государственная поддержка. В этой рабочей группе участвуют как министерство сообщения, так и аппарат премьера. 

После продолжительной переписки Государственная канцелярия признала, что письмо Васкаса в октябре было адресовано не только Силине, но и ее советнику по вопросам государственного управления Илзе Скроделе. И после получения письма в тот же день было назначено собрание с представителями airBaltic.

А Васкс подтвердил KNL?, что в тот же день он обсуждал содержание письма от 23 октября не только со Скроделе, но и с другим советником премьер-министра Салвисом Дравиньшем, который является советником по вопросам Европейского Союза.

К тому же, как выяснилось, письмо от 23 октября - не было едиснтвенным.

Таким образом, несмотря на громкие заявления о прекращении господдержки airBaltic, правительство и профильные чиновники рассматривали новый инвестиционный план, но предпочли скрыть его от общественности — возможно, в преддверии принятия бюджета на 2025 год. Публичное недоверие и растущая неопределённость — ожидаемый итог этой "коммуникационной путаницы".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 13 реакций
Комментарии (0) 13 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 01:20 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 4 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 4 часа назад
Джефф Безос и Лорен Санчес: «свадьба века» в Венеции
Sfera.lv 5 часов назад
Bloomberg: год войны между РФ и НАТО обойдётся миру в 1,5 трлн долларов
Bitnews.lv 8 часов назад
Саммит НАТО в Гааге: раскол, компромиссы и уступки Трампу
Bitnews.lv 13 часов назад
Госполиция проводит рейды — просят не садиться за руль пьяными
Bitnews.lv 13 часов назад
Янисы работают в 31 самоуправлении
Sfera.lv 14 часов назад
Взрыв BMW в Адажи: пострадал человек, полиция исключает криминал
Bitnews.lv 1 день назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны?

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари

История и культура 17:14

История и культура 0 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык

Важно 16:58

Важно 0 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать