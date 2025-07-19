Сарай или виселица? На Домской площади снова появится некое сооружение; надеемся — безопасное

Архитектором, проектировавшим злополучные качели, был Том Кампарс, сын бывшего министра экономики Артиса Кампарса.

Возмущение общественности вызывала также дороговизна этих объектов современного искусства.

Как видно из твита Илзе, процитированного ниже, повод для недоумения и возмущения возник вновь: на Домской площади началось то ли сооружение нового объекта, то ли монтаж одного из старых, которые здесь уже устанавливались ранее.

Илзе пишет: "Есть! Сарайчик на Домской площади строят! Теперь в городе все будет как надо! Развитие и совершенство!"

Впрочем, мнения публики по поводу того, что представляет собой будущее сооружение, разделились: кому-то оно напоминает сарай, у кого-то ассоциируется с виселицей или позорным столбом.

Топикстартер дополнила свой пост в комментариях:

- На селе когда-то на вопрос "куда тут у вас вечером можно сходить" отвечали - "в ведро". Пусть будет - в сарай.

На предположение о том, что объект, возможно, привлечет внимание туристов, Илзе ответила:

- Ты думаешь, массы туристов повалят в Ригу, потому что тут будет сарайчик на Домской площади? Внесут в мировые путеводители этот уникальный шедевр, который должны увидеть все? Может быть, даже ЮНЕСКО какую награду даст!

А что пишут другие?

- Кому сарай, а кому и дом собраний.

- Вчера шла в Рижскую биржу и подумала, что общественную виселицу строят.

- Надо же и будущим поколениям что-то оставить.

- Так грустно на это смотреть - хотя состав думских депутатов и меняется, коррупционные и транжирские традиции продолжаются, как будто ничего и не было!

- Кампарсу-сыну, видать, надо малость помочь финансово, подумали в Рижской думе...

- Когда Домскую площадь превращают в парковку, тогда все в порядке.

- Эдвардс Ратниекс, вы же не поддерживаете тумбочку Кампарса, или все-таки? Что это за г...о на Домской площади?

- Там ноги сломать можно будет?

- Там будут хранить качели Кампарса.

- У Кампарса-сына новый проект - позорный столб на площади?

- Сможешь свою метлу припарковать.

- Бомжатник с деревянными сараями.

- Надо эту красоту пленкой обернуть, тогда можно будет помидоры выращивать. Хоть какая-то польза от этого дерьма в стиле Кампарса.