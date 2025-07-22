Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Июля Завтра: Marija, Marika, Marina
Доступность

В Стамбуле пройдет третий раунд переговоров РФ и Украины

© Deutsche Welle 22 июля, 2025 08:58

Важно

press.lv

Третий раунд переговоров РФ и Украины пройдет 24 или 25 июля в Стамбуле, передало издание Independent Türkçe. Подготовку встречи подтвердили в Москве. Зеленский заявил, что встреча запланирована на 23 июля.

Третий раунд переговоров РФ и Украины пройдет 24 или 25 июля в Стамбуле. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщило издание Independent Türkçe. Место, время и состав делегаций будут подтверждены позднее.

По данным издания, речь идет о переговорах на техническом уровне по ограниченному кругу тем. Встреча может быть посвящена вопросам гумпомощи, обмену пленными, безопасности инфраструктуры и ситуации в приграничных районах Украины, уточнило Independent Türkçe. На данном этапе определяется площадка, ведутся разработка протоколов безопасности и подготовка материально-технической базы. Планируется, что переговоры будут закрытыми для прессы. Ожидается ряд письменных заявлений.

Речь идет о конце недели, даты уточняются, передает в свою очередь агентство ТАСС.

Москва подтвердила заинтересованность

Президент Украины Владимир Зеленский 19 июля сообщил, что Киев предложил Москве на следующей неделе провести очередной раунд диалога. По словам Зеленского, предложение Москве передал глава украинской делегации на переговорах, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Вечером 21 июля Зеленский заявил, что, по словам Умерова, встреча запланирована на среду, 23 июля. Она пройдет в Турции, подтвердил президент Украины.

Москва подтвердила заинтересованность, предстоит обмен мнениями по меморандумам Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть наш проект меморандума, есть проект меморандума, который передан украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и переговоры по этим двум проектам, которые пока, скажем так, являются абсолютно диаметрально противоположными", - привело его слова агентство "Интерфакс". "Предстоит большая дипломатическая работа", - добавил он.

"С российской стороны нет никаких изменений в переговорной группе", - уточнил представитель Кремля.

Первые два раунда переговоров с начала года

В ходе переговоров в Стамбуле 2 июня Россия и Украина договорились обменяться тяжелоранеными военными и пленными в возрасте до 25 лет, а также передать друг другу по 6000 тел военнослужащих, погибших на войне. Первый раунд прошел 16 мая во дворце Долмабахче в Стамбуле.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:40 22.07.2025
Шлесерс предлагает закрепить в Конституции защиту стратегических госпредприятий
Bitnews.lv 13 минут назад
Андрис Бите: «Пора тратить по средствам — время имитации деятельности прошло»
Bitnews.lv 25 минут назад
Австрия: спецслужбы будут мониторить мессенджеры
Sfera.lv 26 минут назад
Разваливающийся балкон может обойтись в тысячи евро
Bitnews.lv 1 час назад
Латвийский туризм в панике: число иностранных гостей отстаёт от довоенного уровня
Bitnews.lv 2 часа назад
Эстония: наша служба и опасна, и трудна… и денежна
Sfera.lv 2 часа назад
Литва: верю, верю всякому зверю
Sfera.lv 2 часа назад
Германия: но одиночество прекрасней?
Sfera.lv 19 часов назад

Беременная Агата Муцениеце устроила гендер-пати

Для настроения 11:41

Для настроения 0 комментариев

Недавно вышедшая замуж во второй раз российская актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце ждет третьего ребенка. И его пол решила узнать на модной нынче вечеринке - гендер-пати.

Недавно вышедшая замуж во второй раз российская актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце ждет третьего ребенка. И его пол решила узнать на модной нынче вечеринке - гендер-пати.

Читать
Загрузка

Шлесерс инициирует референдум: предлагает внести в Сатверсме три важных дополнения

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

Партия Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" представила в Центральную избирательную комиссию законопроект поправок к Конституции (Сатверсме), в котором предлагается дополнить 66 статью несколькими предложениями.

Партия Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" представила в Центральную избирательную комиссию законопроект поправок к Конституции (Сатверсме), в котором предлагается дополнить 66 статью несколькими предложениями.

Читать

Торгуют и в Латвии и на оккупированных РФ территорией: скандал вокруг сети «Mere»

Новости Латвии 11:23

Новости Латвии 0 комментариев

В мае этого года Польша ввела санкции против владельцев сети магазинов "Mere", связанной с российским капиталом. В последнее время эта тема стала актуальной и в соседней Литве.

В мае этого года Польша ввела санкции против владельцев сети магазинов "Mere", связанной с российским капиталом. В последнее время эта тема стала актуальной и в соседней Литве.

Читать

Скандал: в Бельгии арестовали израильского солдата — по наводке пропалестинской организации

Важно 11:18

Важно 0 комментариев

В Бельгии разгорелся международный скандал — впервые двое израильских военнослужащих были задержаны местной полицией в связи с расследованием действий армии Израиля в секторе Газа. То, что раньше ограничивалось лишь подачей жалоб и ускользающими подозреваемыми, теперь перешло в фазу реальных допросов и задержаний.

В Бельгии разгорелся международный скандал — впервые двое израильских военнослужащих были задержаны местной полицией в связи с расследованием действий армии Израиля в секторе Газа. То, что раньше ограничивалось лишь подачей жалоб и ускользающими подозреваемыми, теперь перешло в фазу реальных допросов и задержаний.

Читать

Российские пенсионеры в Латвии полгода не получают пенсии: на что жить?

Новости Латвии 11:14

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня правительство будет обсуждать проблему не выплаченных российских пенсий в Латвии в первом полугодии текущего года, свидетельствует повестка дня заседания Кабинета министров.

Сегодня правительство будет обсуждать проблему не выплаченных российских пенсий в Латвии в первом полугодии текущего года, свидетельствует повестка дня заседания Кабинета министров.

Читать

Андрей Козлов: крематорий в Имантe — это плевок в лицо местным жителям

Выбор редакции 11:13

Выбор редакции 0 комментариев

Как предприниматель, политик и житель района Иманта, я категорически возражаю против строительства крематория в Имантe рядом с Лачупес капи. Это решение может серьёзно повлиять на жизнь и здоровье жителей ближайших домов, и я призываю рижан не оставаться равнодушными.

Как предприниматель, политик и житель района Иманта, я категорически возражаю против строительства крематория в Имантe рядом с Лачупес капи. Это решение может серьёзно повлиять на жизнь и здоровье жителей ближайших домов, и я призываю рижан не оставаться равнодушными.

Читать

Много ли льготников в рижском транспорте? (ЦИФРЫ)

Новости Латвии 11:07

Новости Латвии 0 комментариев

Количество пассажиров, перевезенных рижским муниципальным транспортным предприятием ООО "Rīgas satiksme", за последние два года увеличилось, достигнув почти 116 миллионов в прошлом году (114 миллионов в 2023 году). В этом году прогнозируется, что их число может составить 118,6 миллиона (в первом полугодии было 58,7 миллиона).

Количество пассажиров, перевезенных рижским муниципальным транспортным предприятием ООО "Rīgas satiksme", за последние два года увеличилось, достигнув почти 116 миллионов в прошлом году (114 миллионов в 2023 году). В этом году прогнозируется, что их число может составить 118,6 миллиона (в первом полугодии было 58,7 миллиона).

Читать