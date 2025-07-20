«Пользуйтесь детекторами дыма!» Что бывает, если домашний питомец возомнил себя поваром

"Ночью проснулась от воя дымового детектора. Оказалось, что на плите была оставлена пустая сковородка и кошка под покровом тьмы, шастая по поверхности, понажимала кнопки и включила плиту. Огня, конечно, не было, но дымило основательно. Пользуйтесь детекторами дыма!" - пишет в соцсети "Х" Илона.

Как выяснилось, на кухне у Илоны установлена индукционная плита с варочной поверхностью, но хозяйка не смогла найти, где включается блокировка.

- Кошку на день - на хлеб и воду за нарушение ночного покоя.

- И не оставляйте ничего на плите - у меня кошка как-то раз таким образом "сварила" картошку, пепел получился.

- Я как-то раз спросонья обрадовалась, что мне кто-то завтрак готовит - кошка включила плиту и там растительное масло на сковородке скворчало... Когда вспоминаю, включаю защиту от детей.

- Или не пользуйтесь кошками.

(Иллюстративное фото.)