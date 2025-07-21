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Закрыла собой детей от грабителей: вооруженная банда орудует в окрестностях Юрмалы (2)

Редакция PRESS 21 июля, 2025 17:21

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Иллюстративное фото

Уже почти месяц у жителей окрестностей Юрмалы получается заснуть только тогда, когда на улице начинает светлеть. Обитатели небольших поселков рассказывают, что вооружённая группа грабителей вламывается в частные дома: осматривают территорию и уносят ценные вещи, сообщает передача «Degpunktā».

Как местные жители, так и их питомцы вздрагивают от каждого постороннего звука, услышанного поблизости. Последние недели жители Крастциемса не могут спокойно спать по ночам — в районе орудует вооружённая группа грабителей.

«В два часа ночи собака начала лаять. Я подошёл к окну и увидел двух человек в масках. Я начал на них кричать, они подбежали к окну с пистолетом — я едва успел его закрыть. Позвонил в полицию. Они пытались взломать ворота, гараж, сарай», — рассказывает житель Крастциемса.

Мара столкнулась с грабителями лицом к лицу. Мужчины проникли в её дом в тот единственный раз, когда она забыла запереть входную дверь:

«Муж поднялся наверх спать, а я заснула у телевизора. Около двух часов увидела, что кто-то светит фонариком. Подумала — может, муж, мы иногда выходим с собакой. Потом кто-то вошёл в коридор и начал светить фонариком по кухне. Тут я поняла, что что-то не так. Там стояли двое. Я испугалась, но вспомнила, что за моей спиной спят дети. Я отошла к девочкам в комнату и наблюдала, что будет дальше. Закричала, чтобы уходили».

После этого один из мужчин сказал Маре, что он — представитель Государственной полиции:
«Они были спокойны, закалённые, у них всё было продумано. Перчатки, маски. Потом они выстрелили из газового пистолета и сказали друг другу: “Идём дальше”», - делится женщина пережитым ужасом. 

Еще в один из частных домов эта банда врывалась аж целых три раза. Преступников также заметили в окрестностях Валтери. Жуткая ситуация заставляет местных жителей сплотиться. Сейчас они стараются предупреждать друг друга о любых подозрительных происшествиях, которые замечают.

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