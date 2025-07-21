Возможно, предотвратил трагедию: мужчина заподозрил, что водитель автобуса в стельку пьян

В субботу, 19 июля, в 13:43 в Государственную полицию поступила информация о том, что в волости Марснени Цесисского края на автодороге Лиепа–Марснени автобус передвигается агрессивно и опасно — водитель резко входит в повороты и превышает разрешённую скорость. У очевидца возникли обоснованные подозрения, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

На место происшествия незамедлительно была направлена полиция, и уже в 14:09 автобус был остановлен в Цесисском крае. В ходе проверки было установлено, что водитель автобуса марки Setra действительно находится в состоянии опьянения. Анализ показал минимальную концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе — 2,38 промилле. По факту произошедшего начат уголовный процесс.

Государственная полиция выражает благодарность внимательному очевидцу, который не остался равнодушным и сообщил о потенциально опасной ситуации на дороге. В полиции подчёркивают, что именно гражданская ответственность и активные действия общества могут помочь предотвратить трагедии.