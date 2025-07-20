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«Это катастрофа!» Ректор вуза — о том, что родители до сих пор приводят детей поступать

TV24 20 июля, 2025 14:41

Латышские СМИ 0 комментариев

Для высшего образования исключительно важны ответственность за себя и личная мотивация студентов, но, как заявила в эфире TV24, в программе Preses klubs, ректор Высшей школы экономики и культуры Оксана Лентюшенкова, во многих случаях, увы, чувство ответственности развито недостаточно.

Она подчеркнула, что качество и успешность образования опираются не только на вклад педагогов - очень важна способность каждого студента ставить перед собой цели и принимать ответственные решения о собственном будущем.

"Здесь мне хотелось бы все же поговорить о том, что среда важна, согласна, большую роль в образовательном процессе играет учитель или преподаватель, в вузе - однозначно. Но еще очень важна способность брать на себя ответственность. И эта способность должна быть у самого студента, надо брать на себя ответственность за то, чего я хочу, куда я хочу попасть, какова моя стратегия, создание моей карьеры. И наконец понять - это моя ответственность", - пояснила она, подчеркнув, что недостаточное чувство ответственности может стать одним из главных препятствий на пути к успешному образованию и развитию личности.

Лентюшенкова также отметила, что способность брать на себя ответственность, к сожалению, сильно зависит от родительского отношения и вмешательства, что нередко делает молодежь слишком зависимой и неспособной к самостоятельному принятию решений.

Она считает - это катастрофа, что до сих пор есть родители, которые приходят с детьми в вуз подавать документы, а потом, в разговоре с потенциальным студентом, выясняется, что ему хочется совсем другого.

Ректор поделилась примером из собственного опыта, когда ее сын, несмотря на прекрасную успеваемость и успешное поступление в Рижскую 1-ю гимназию, все же предпочел другую школу, поближе.

"И тогда он говорит: мама, представляешь, я отказался от того, о чем другие мечтают. И он ужасно из-за этого переживает. Я говорю: сынок, другие мечтают. Это не твоя мечта", - рассказала она.

Величайшая ошибка, по мнению Лентюшенковой состоит в том, что родители стараются навязать ребенку свои мечты, а не позволяют им найти и осуществить их собственные. 

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