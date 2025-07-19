Картошка ли это? Фасадная реклама удивила рижан

Вот что пишет Инга, опубликовавшая в соцсети "Х" фото с этой рекламой: "Такой крупной картошки мои глаза еще не видели".

Фото послужило поводом для очередного веселья:

- Госпожа, это страусиные яйца!

- ИИ захватывает визуальный маркетинг...

- В первый момент показалось - Макрон!

- Приходилось видеть. Генномодифицированные пищевые продукты.

- Может быть, мужичок маленький...

- В Латгалии и покрупнее росла.

- Хорошо, что не яйца.

- Из Чернобыля.

- Вот потому за ней и идут в вечернем платье.

- Мне все время казалось, что это апельсины.

- Приходилось видеть в жизни, привезенную из Курземе. Тогда тоже казалось невероятным.

- Что-то дыни не особо сочные :(