Картошка ли это? Фасадная реклама удивила рижан

Вот что пишет Инга, опубликовавшая в соцсети "Х" фото с этой рекламой: "Такой крупной картошки мои глаза еще не видели".
Фото послужило поводом для очередного веселья:
- Госпожа, это страусиные яйца!
- ИИ захватывает визуальный маркетинг...
- В первый момент показалось - Макрон!
- Приходилось видеть. Генномодифицированные пищевые продукты.
- Может быть, мужичок маленький...
- В Латгалии и покрупнее росла.
- Хорошо, что не яйца.
- Из Чернобыля.
- Вот потому за ней и идут в вечернем платье.
- Мне все время казалось, что это апельсины.
- Приходилось видеть в жизни, привезенную из Курземе. Тогда тоже казалось невероятным.
- Что-то дыни не особо сочные :(