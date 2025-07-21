Горячие болдерайские парни! Из-за конфликта на дороге подрались два водителя. ВИДЕО

По информации очевидцев, водитель BMW медленно ехал по правому краю дороги, когда его попытался обогнать внедорожник. В этот момент BMW резко ускорился и задел обгоняющий автомобиль.

После столкновения оба транспортных средства остановились примерно в 100–200 метрах от места инцидента. Оба водителя вышли из машин, однако водитель BMW, ничего не сказав, сразу применил физическую агрессию. В драку попробовал вмешаться и пассажир внедорожника, который попытался помочь своему водителю, но тоже получил удар.