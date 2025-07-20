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17 месяцев казались шоком, а теперь речь о 4 годах: бывший руководитель — о проблемах больницы Страдиня

TV24 20 июля, 2025 16:18

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Нынешний председатель правления Елгавской городской больницы Риналдс Муциньш, ранее возглавлявший больницу Страдиня, поделился на телеканале TV24 в эфире программы Dienas personība ar Veltu Puriņu, своим взглядом на ситуацию со строительством нового корпуса больницы.

"Очень жаль, что все так затянулось - когда я руководил больницей, нам обещанные строителями 15-17 месяцев казались сильным шоком, что больницу можно построить лишь в такой срок, превысив обещанный ранее, но сейчас я вижу в решениях правительства, что идет речь о конце 2029 года - это шесть лет с момента решения расторгнуть договор, что, конечно же, критично, поскольку в этом новом корпусе расположено приемное отделение - мы видим, каковы последствия всего этого в данный момент, и сейчас время от времени машины Службы неотложной медицинской помощи образуют заторы у приемного покоя", - так характеризует создавшееся положение Муциньш.

Он напоминает, что инфляция влияет в том числе и на процесс строительства, так что тех средств, что есть в наличии, начинает не хватать. А чем дольше затягивается принятие решений, тем дороже все становится.

"Сейчас мы видим - онкоцентр тоже недоволен, из нового корпуса инфектологии и легочных заболеваний мы можем построить только половину, потому то на все не хватает средств!" - заявил Муциньш.

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