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«Я сказал, если меня не смогут вынести, пусть пристрелят»: потерявший в Украине обе ноги латыш планирует вернуться в бой (3)

Редакция PRESS 21 июля, 2025 16:35

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TV24

Многие латыши добровольно идут воевать в Украину, один из них — Улдис Волмарс, потерявший обе ноги на войне, но, несмотря на это, вернувшийся на фронт в этом году пилотом беспилотника, сообщает телеканал TV24.

Он служил в Николаеве и был ранен там в 2022 году.

«Мы пошли освобождать водокачку, потому что в городе, где я служил, не было питьевой воды, да и до сих пор её нет. Люди носят воду с улицы в бидонах. В то время я служил в Украинском легионе, в 59-й бригаде, мы попали под обстрел, восемь часов выбирались и едва выбрались. Я был ранен, погиб грузин, он меня прикрыл, и украинцы вынесли меня. Сдаваться я не собирался, это не в моём стиле. Я сказал грузинам: если не смогут вынести, пусть застрелят!», — рассказывает Улдис.

Вернуться на фронт его мотивировало чувство ответственности, ведь на Украине каждый день гибнут люди, дети и женщины, и он хочет помочь.

"Там гибнут женщины, гибнут дети. Кто-то должен это делать. Это меня и держит у жизни. Год назад я пообещал себе вернуться назад в Украину", - рассказывает Улдис, который, даже потеряв ноги, продолжит бороться, и сдержал данное себе обещание.

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Комментарии (3) 117 реакций
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