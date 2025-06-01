«Неаткарига»: школьные учебные предприятия хотят обязать платить налоги; спасут ли они госбюджет?

Соответствующие поправки к закону Сейм принял совсем недавно, а налоги собирать со школьников начнут уже в этом году. Но в обществе есть сомнения по поводу того, что "шуваевский налог" спасет госбюджет.

Что такое ШУП? Это предприятие, созданное и руководимое самими школьниками, его деятельность носит образовательный характер. ШУП выполняет функции настоящего предприятия и ведет деятельность в реальной среде, но в учебных целях - школьники производят и продают товары или услуги. ШУП не имеют юридического статуса, их представляет организация Junior Achievement Latvia и школа.

Шуваев утверждает, что первичная цель изменений закона - не сбор налогов, а появление упоминания о таких предприятиях в латвийских законах. Оказывается, до сих пор ШУП были в серой зоне: не было установлено, что налоги надо платить, но и не было решено, что не надо. По мнению Шуваева, приняв такие поправки, государство признало экономическую активность таких предприятий, да и у самих учащихся могли возникать вопросы, как быть с налогами. Теперь, дескать, эти неясности исчезли.

Излагать туманные полуправды - это ослик, часто эксплуатируемый "прогрессистами", который тащит и тащит груз лапши, вешаемой на уши, заявляет Вейдемане. "Прогрессисты" хотели изъять ШУП из серой зоны - пожалуйста, делайте это, вставьте в закон это словосочетание и понятно растолкуйте его суть. К тому же сказано, что ШУП не имеют юридического статуса, так что о каких налогах вообще речь? Работники структур, которые являются представителями ШУП, налоги ведь платят, так? Этого недостаточно?

Но чего только ни выплюнешь в предвыборном безумии... Шуваеву и "прогрессистам", которых он представляет, хотелось выделиться на фоне школьников, чтобы, как говорится, справедливость одержала верх: налоги платят все, включая детей! Вряд ли родители этих детей - все стопроцентно - заплачут от радости, когда их дети получат на четверть меньше, чем заработали.

Нил Сакс Константинов, детский и подростковый психотерапевт, считает, что задача ШУП состоит в том, чтобы школьники учились и понимали, что означает руководить предприятием, производить и торговать: "Я сам руковожу предприятием, я знаю, что значит платить налоги. Идея, что школьники должны платить налоги, в какой-то мере допустима, она соответствует жизненной реальности. Но совершенно неадекватно облагать школьников подоходным налогом с населения по полной ставке. Это же учебное предприятие!"

По мнению Константинова, такой "школьный налог" никаких огромных средств в госбюджет не принесет: "Школьникам станет ясно, как сложно жить и работать в Латвии при полной налоговой ставке. Так можно очень быстро убить желание создавать свои предприятия... Если уж в самом деле брать налоги со школьников, то хотя бы часть их можно было бы отдать школам, где эти дети учатся".

Замдиректора Юрмальской государственной гимназии по воспитательной работе Анджела Шустиня начала беседу со слов: "Как бы повежливее выразиться... Обложить таким налогом детей и подростков - это издевательство. Если это считать способом поддержать государство, то... Дети и подростки в свободное от учебы время, руководствуясь энтузиазмом и наилучшими намерениями, вкладывают свой труд, чтобы создавать новый продукт, полезный для общества, и тут какой-то депутат выдумал, что с них надо налоги собрать. Это позорно для государства".

По поводу "воспитательного момента", то есть того факта, что все взрослые платят налог, Шустиня заявляет: "Школьники и так знают, что их родители платят налоги. И это совершенно необязательно сразу же испытать на собственной шкуре, сидя за партой. Эти предприятия в известной мере связаны с учебным процессом в школе, а образование в нашей стране бесплатное. Я могу растить картошку и ею торговать, это мое частное дело, а ШУП связаны со школой, поэтому так не должно быть".

Консультант парламентской фракции Нацобъединения Имантс Парадниекс считает, что регистрировать ШУП в качестве налогоплательщиков было бы правильно, но при условии, что эти предприятия поначалу не платят налоги: "Предприятие могло бы продолжать деятельность, и потом в какой-то момент, в конкретном возрасте эти юные бизнесмены могли бы начать платить налоги. Это бы дисциплинировало. А теперь говорят: будете платить, если доходы превысят 3000 евро. Это неправильно. Какой-нибудь умник может начать схематозить, чтобы доходы показать, например, 2999 евро. Зачем это нам?"

По мнению Парадниекса, до определенного возраста, уже после окончания школы, юные предприниматели могли бы платить налог по пониженной ставке. "Речь идет о тех молодых людях, кто сам что-то создает. Главная цель - включить их в легальную бизнес-среду, а не пытаться с первых мгновений учебы сдирать семь шкур. Если кто-то думает, что государство благодаря этому налогу получит больше денег, сразу скажу - государство больше потеряет. Нам нужны долгосрочные выгоды, а такой "школьный налог" - это краткосрочная выгода, он появился из-за узости мышления".

Да, нам надо бы радоваться, что у детей и подростков есть интерес к бизнесу и что они реально работают, но из-за идеалистических фантазий политиков этот интерес может исчезнуть. А так во всем остальном все в порядке, и мы поздравляем политиков с Международным днем защиты прав детей - 1 июня. Желаем защищать не только свои права решать дела без поддержки общества, но и подумать о правах детей, о которых регулярно забывают, - так завершает Вейдемане статью.