Второй за сутки! На Вантовом мосту разбился пассажирский троллейбус

В комментариях к фотографии очевидцев кто-то даже пошутил: "Хорошо, что аварийная служба уже на месте".

Троллейбус 25-го маршрута врезался в припаркованный автомобиль аварийной службы. В результате аварии повреждена передняя часть троллейбуса. На месте происшествия сейчас работают сотрудники спасательной службы, движение по мосту затруднено.

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"В настоящее время причины аварии пока точно не известны, но будет проведено детальное расследование. В результате аварии никто не пострадал. Движение не было остановлено, но движение транспортных средств на короткое время замедлилось. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию", - сообщили представители Rīgas satīksme.

Вчера на улице Даугавгривас разбился пассажирский автобус Rīgas satīksme.