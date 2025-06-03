Среди них стратегические бомбардировщики Ту-95 и дальние Ту-22М3. Вероятно, стратегические бомбардировщики были модификациями Ту-95МС — это самая новая модификация, которая может применять крылатые ракеты большой дальности.

Ударам подверглись как минимум два аэродрома, еще один — под Иркутском —- не был атакован из-за возгорания в прицепе, который использовали для запуска дронов.

В день атаки представители Службы безопасности Украины рассказали Би-би-си, что в результате удара было уничтожено более 40 самолетов. В сообщении СБУ, опубликованном в официальном телеграм-канале, говорилось, что в результате атак украинских беспилотников на авиабазах России поражено 34% носителей крылатых ракет.

Атака дронов нанесла чувствительный урон российской ядерной триаде, но его нельзя назвать критическим. Он не ослабит ядерное сдерживание, как и не приведет к сокращению возможностей для обстрелов Украины ракетами с оставшихся самолетов. Тем не менее России придется что-то делать с потенциальной угрозой повторения подобных атак, и превентивные меры могут оказаться довольно дорогостоящими.

Какие аэродромы подверглись удару

База «Белая» в Иркутской области подверглась удару, который стал одним из двух, подтвержденных российским Министерством обороны.

На аэродроме, судя по видеокадрам, снятым в воскресенье, находились не только Ту-22М3, которые расположены там на постоянной основе, но также, вероятно, Ту-95МС и Ту-160.

На видеокадрах, снятых в воскресенье с удаления, видно, как на стоянках самолетов поднимается белый и черный дым. На этих кадрах заметны бомбардировщики Ту-160, но установить, какие именно самолеты были повреждены или уничтожены, по записям невозможно.

В понедельник OSINT-аналитик Крис Биггерс опубликовал спутниковые снимки этого аэродрома, на которых видны три уничтоженных бомбардировщика Ту-95 и один Ту-22М3, а также еще три уничтоженных самолета, тип которых был установлен приблизительно — Ту-22М3.

Снимки, опубликованные аналитиком, были кадрированы и подписаны им, и поэтому общую картину по ним представить невозможно.

База «Оленья» в Мурманской области также была атакована, и это подтвердило Министерство обороны России. На ней также постоянно дислоцируются бомбардировщики Ту-22М3. Между тем в воскресенье в интернете появились видеозаписи, сделанные камерами ударных дронов, атакующих бомбардировщики Ту-95.

OSINT-аналитический канал OSINTtechnical опубликовал эти записи, назвав их ударами по авиабазе «Оленья». Другой канал — AviVector, специализирующийся на анализе спутниковых снимков аэродромов, подтвердил, что это один из самолетов, расположенных на авиабазе «Оленья».

Судя по видеозаписи, на аэродроме сгорели четыре самолета — три Ту-95МС и один Ан-12. По словам аналитиков OSINTtechnical, сгоревших Ту-95МС было четыре.

База «Украинка» в Амурской области, на которой находятся Ту-95МС, удару не подверглась, однако, вероятно, она также была потенциальной целью. В воскресенье на ней загорелась и взорвалась фура, которая, как считают российские блогеры, могла перевозить дроны к месту пуска.

«Дягилево» в Рязанской области. В течение дня поступали сообщения об ударах по этому аэродрому. Губернатор Рязанской области опубликовал в своем телеграм-канале несколько сообщений о налете беспилотников и незначительном ущербе, который они нанесли жилым домам. Об ударах по аэродрому он не сообщал.

При этом Минобороны РФ сообщало о появлении дронов в том числе и над Рязанской областью.

В соцсетях и каналах аналитиков не появились подтверждения того, что на этом аэродроме были повреждены какие-либо самолеты. На базе расположены Ту-22М3, Ту-95МС и другие самолеты, включая транспортные, топливозаправочные и учебные.

«Иваново» в Ивановской области. Сообщения об ударах по этому аэродрому поступали в воскресенье, однако в сети не появились видеозаписи налета, а OSINT-исследователи не опубликовали никаких доказательств того, что на нем могли быть повреждены или уничтожены какие-либо самолеты.

Аэродром «Энгельс-2» в Саратовской области также упоминался в сообщениях соцсетей, но никаких доказательств того, что он подвергся удару, нет.

В течение дня также поступали сообщения об ударах по целям в Североморске, где расположена база Северного флота России, но они также не подтвердились.

Насколько критичны потери

По видеозаписям и спутниковым снимкам можно предположить, что на аэродромах были уничтожены 11-12 самолетов. Среди них пять или шесть Ту-95МС, вероятно, пять Ту-22М3 и один Ан-12. Кроме того, Крис Биггерс сообщает как минимум об одном поврежденном Ту-95МС.

Однако поврежденный бомбардировщик, возможно, будет непросто вернуть в строй. Самолет — довольно чувствительный к неисправностям аппарат, и это понятно: если в дороге сломается автомобиль, то шансов уцелеть у него и у людей внутри намного больше, чем у самолета с экипажем. Поэтому в авиации — военной и гражданской — к поломкам и неисправностям относятся более внимательно. Соответственно, даже слегка поврежденный самолет может перестать быть боеспособной единицей.

Согласно справочнику World Air Forces 2025, в российских ВКС в начале года было 57 самолетов Ту-22М и 47 Ту-95. Вероятно, имелись в виду Ту-22М3 и Ту-95МС.

Другой справочник — Military Balance 2024 — также сообщает, что на вооружении российской дальней авиации было 57 самолетов Ту-22М3. Число стратегических Ту-95МС, согласно этому справочнику — 58.

Согласно Military Balance, в России на вооружении стоят 13 бомбардировщиков Ту-160 и еще три находятся на испытаниях. World Air Forces приводит цифру в 15 Ту-160. О повреждении или уничтожении таких самолетов не сообщалось.

Все три российских тяжелых бомбардировщика — Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3 — могут нести ядерное оружие.

Но при этом Ту-22М3, который не является стратегическим, но лишь дальним, не входит в ядерную триаду (и не учитывается в договоре СНВ) — так называют ядерное оружие, размещенное на межконтинентальных баллистических ракетах наземного или подводного базирования или стратегические бомбардировщики.

При этом бомбардировщики заметно отличаются от других компонентов триады — в отличие от ракет, они более свободно перемещаются, их можно применять в неядерном оснащении, они более устойчивы для первого ядерного удара, потому что могут находиться в воздухе.

Поэтому хотя самолеты и кажутся немного устаревшим видом ядерного оружия, на самом деле они очень важны, и потеря как минимум пяти Ту-95МС (а максимум — семи) из полусотни — сильное ослабление стратегических сил.

Ту-22М3, хотя формально и не входит в ядерную триаду, но участвует в сдерживании на меньшем уровне, например, с европейскими странами.

Очень важно также учитывать то, что эти самолеты больше не выпускаются, и поэтому заменить их на что-то новое невозможно.

Но Россия возобновила выпуск стратегических бомбардировщиков Ту-160М2, которые по своему функционалу выше, чем Ту-95МС или Ту-22М3. Правда, при производстве, вероятно, используется задел, оставшийся с советских времен, но, как бы то ни было, это позволяет вводить в строй новые самолеты.

В любом случае в ударах по целям на территории Украины участвовали, как правило, не больше десятка самолетов. Поэтому такое сокращение парка вряд ли сильно повлияет на их интенсивность.

Что это за самолеты

Ту-22М3 и Ту-95МС очень разные бомбардировщики. Ту-22М3 не считается стратегическим бомбардировщиком, поскольку у него ограничена дальность действия — его боевой радиус не превышает 2500 километров. В российской авиации он принадлежит к классу дальних бомбардировщиков. Его основное оружие — ракета Х-22.

Это довольно опасное оружие, но эти ракеты выпускались в Советском Союзе и больше не производятся. Сам самолет может применять и другое оружие, например, авиабомбы, но пока его используют для пусков Х-22. Чем будет заниматься Ту-22М3, когда запас этих ракет будет исчерпан, неизвестно.

Ту-95 — стратегический бомбардировщик, вероятно, самый старый самолет в российской боевой авиации. Первый полет Ту-95 состоялся 12 ноября 1952 года — еще при жизни Иосифа Сталина.

Модификация «МС» появилась в самом конце 1970-х годов. Этот самолет был практически новым Ту-95, построенным специально для пусков крылатых ракет Х-55. В 2000-х некоторые Ту-95МС были модернизированы для применения новых ракет Х-101 и Х-102, у них также улучшили различные бортовые системы.

Military Balance сообщает, что в 2025 году в ВКС РФ был 31 «старый» Ту-95МС и 27 модернизированных, способных применять ракеты Х-102.

Укрытия и ПВО

У этих украинских ударов могут быть и непрямые последствия. Атаки выявили серьезные недостатки в организации размещения самолетов стратегической авиации на аэродромах. Судя по всему, дроны свободно передавали сигнал во время полета. Они также явно управлялись. Это может означать, что в районе аэродромов не действовали системы радиоэлектронной борьбы.

Во время налетов в прессе и блогосфере не появилось сообщений об обстрелах воздушных целей системами ПВО или даже просто стрелковым оружием.

Ту-95МС стояли без укрытий на открытой площадке. Ту-22М3б, судя по спутниковым снимкам, находились на защищенных стоянках, но защита включала в себя лишь обваловку.

Дискуссия об использовании укрытий для самолетов ведется в России уже давно, и необходимость этих укрытий имеет своих адептов в среде провоенных блогеров.

Однако такие укрытия, учитывая размеры стратегического бомбардировщика, были бы очень дорогостоящими. Кроме того, управляемый дрон способен залететь в очень небольшое отверстие, и поэтому их пришлось бы делать с герметичными воротами, что еще больше удорожит проект.

Тем не менее потеря более чем десятка таких самолетов может оказаться настолько чувствительной, что в результате в России начнут оборудовать такими строениями все аэродромы.

Вместе с системами ПВО и РЭБ это станет довольно масштабной, а главное — дорогой программой модернизации российских военных аэродромов.

Кроме того, удары, как видно, могут быть нанесены по всей территории России, и их цели — не обязательно аэродромы. Остались ли у украинской разведки средства для совершения подобных операций в будущем, неизвестно.

Но превентивные меры могут стать тяжелым финансовым грузом для страны, которая и так уже тратит много денег на войну.