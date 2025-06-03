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Любить по-французски? Последнюю постановку Римаса Туминаса привёз в Ригу театр «Гешер»

Елена Слюсарева 3 июня, 2025 10:23

История и культура 0 комментариев

Собираясь на спектакль "Сирано" израильского театра "Гешер" в рижском театре "Дайлес" я, признаться, ожидала впечатлений сильных, но мрачноватых, где-то даже трагических. С учетом исторических обстоятельств: завещание великого литовца - так называют этот, последний спектакль, поставленный знаменитым режиссером Римасом Туминасом. Он создавался в сложное время - после атаки ХАМАС и захвата заложников - и был закончен за 3 месяца до безвременной смерти Мастера, изгнанного к тому же и с литовской родины и из театра Вахтангова. Но впечатления в итоге оказались совершенно неожиданными...

Если коротко, впечатление такое, будто побывала в Париже, в этом вольном городе, где всё дышит любовью - к женщинам, к мужчинам, к жизни, к свободе...Казалось бы, в финале почти "все умерли", но осталось освежающее послевкусие, ощущение лёгкости и светлой грусти. Декораций - минимум: томный лавандовый свет, фортепьяно, краешек опоры Эйфелевой башни, иногда, едва уловимо колеблется в зеркале (или в волнах Сены?) отражение её железного кружева. И конечно, шансон!

Из всего этого - предметов, музыки, людей, их голосов и движений соткана удивительно гармоничная - французская - атмосфера. Удивительно красивые актёры: главные роли исполнили звезды израильской сцены и экрана -- Шломи Бертонов, актриса и модель Юваль Шарф, Ави Азулай и Исраэль (Саша) Демидов. 

Спектакль в итоге получился умный, стильный, невероятно красивый во всех отношениях, и...очень лёгкий! Несмотря на то, что тема, на первый взгляд простая, житейская, на самом деле содержит в себе несколько пластов, весьма глубоких и серьезных. 

Перед началом спектакля директор театра Лена Крейндлин (одна из основателей театра) советовала тем, кто не перечитал пьесу Ростана, смотреть спектакль дважды: один раз - чтобы читать текст, второй - чтобы собственно смотреть на действо. Спектакль идёт на иврите с титрами на латышском и русском языках. Совет стоящий, однако второго раза у рижской публики посмотреть его (во всяком случае в Риге) уже не будет, пришлось совмещать. 

Что сказать о "совмещении" - сначала немного устаёшь чисто физически. Стихи гениальные, перевод отличный, читать просто хочется, хотя по смыслу и так ясно, о чем речь. Да и сюжет же известен. Но постепенно всё больше включаешься в происходящее на сцене - энергетика от актёров исходит мощнейшая, и она, похоже, заряжает зал. И постановка так рассчитана (работа Мастера!), что многие сцены просто не нуждаются в словах. А когда начинают говорить, всё чаще ловишь себя на том, что уже понимаешь слова.  

Изначально пьеса Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак» была героической комедией в стихах и в 5 актах, в ней было около 50 персонажей, одна из ключевых сцен разворачивалась у Нельской башни в Париже.

Римас Туминас, оставив стихи, сократил текст вдвое, а количество действующих лиц – до 14, разрушенную несколько веков назад Нельскую башню заменил на Эйфелеву, а героическую комедию сделал любовной. И по-своему её, конечно, пересказал. Чрезвычайно удачно. Добавив своих изюминок. Один мсье Эйфель чего только стоит!

Время от времени он появляется у подножия своего творения с рулеткой, до миллиметров вымеряя соответствие проекта с тем, что получилось. Иной раз даже пытается чуть передвинуть башню, очень старается - но не выходит. Так она и стоит все эти годы, немного "не по плану". А то пройдется по Парижу невесть откуда взявшийся Чарли Чаплин - смешной человечек в грустной маске...

Кстати, Эйфелева башня (построенная в 1889 году) почти ровесница пьесы «Сирано де Бержерак, написанной в 1897 году. Хотя прототип главного героя, Сирано, поэт, драматург, философ и дуэлянт, "настоящий гасконец", он родился в 1619 году и умер в 1655-м. Но по сию пору он живее многих живых. И не только во Франции и для Франции. Почему? 

На первый взгляд в этой истории всё просто: Сирано, талантливый и красноречивый, но обладающий уж слишком некрасивым носом, едва не с детства любит Роксану. Однако Роксана влюбляется в Кристиана - паренька красивого, но умом и красноречием не блещущего.  А для неё ум в мужчине - фактор определяющий.

Сирано, как кажется, от великой любви готов отдать свой голос и свои мысли Кристиану - пишет за него письма и читает стихи возлюбленной. Кристиана убивают на войне, Роксана уходит в монастырь, утешаясь перечитыванием писем своего жениха, а Сирано долгих 14 лет навещает её каждую неделю, так и не решившись открыть своих чувств.

Роксана сама неожиданно вычисляет автора этих писем и мгновенно воспламеняется любовью к Сирано. Однако насладиться счастьем влюбленные не успевают, Сирано, как знатный вояка, умирает от старых ран. Правда, перед смертью он успевает прозреть. И осознать главное: 

Я прожил, как суфлер, мой дорогой Рагно!
Мольер и Кристиан? Вы оба были правы.
Вы -- оба разные, а вы -- всегда одни.
Вся жизнь прошла, как ночь, когда я был в тени...
И поцелуй любви и лавры славы
Они срывали за меня,
Как в поздний вечер памятного дня.

...Из глубины сегодняшних обстоятельств во всей этой старинной поэзии можно рассмотреть горькие сожаления о судьбах наших продажных современников - тех же артистов, режиссеров, журналистов. Которые, отдав однажды свои способности в услужение другим, теряют сами себя. И таланты их медленно, но верно тают. Как закон.

В этом, на мой взгляд, и финальный посыл: мало быть талантливым, умным и даже честным, нужно ещё обладать смелостью быть собой. Чтобы жить собственной жизнью, не прячась за маской или темнотой. И это то самое завещание Мастера - оно относится не только и не столько к "любовной сфере". Это - разговор с душою каждого человека. Важно, можно и нужно оставаться собой при любых обстоятельствах, иначе можно пропустить целую жизнь...Сирано, кстати, уходя в Вечность, это понял и смелость - быть собой - наконец, обрел. Надел свой страшный нос и ушел собою, счастливым, потому что - настоящим... 

Директор театра "Гешер" Лена Крейндлин и директор продюсерской фирмы ART Forte Юлия Лочмеле

...Театр "Гешер" уже несколько лет подряд в мае месяце привозит в Ригу свои спектакли, благодаря организатору гастролей, продюсерской компании ART Forte. Гастроли проходят в рамках культурного обмена между Латвией и Израилем, при поддержке Государственного фонда культурного капитала.  "Майский зов" - так в шутку назвала эту традицию директор театра. И обнадёжила рижан: в следующем мае к нам собираются привезти новую громкую постановку Авдотьи Смирновой "Не тот свет". 

Хотя, как призналась Лена Крейндлин, в наше время израильскому театру гастролировать по миру совсем не просто: в большинстве израильские деятели искусств сидят дома.  Одних не хотят приглашать, других - боятся. Потому что нужна мощная охрана. И "Гешер", намечая гастроли,  не всегда уверен, что всё пойдет по плану. К счастью, получается. И даже литовцы, уже после смерти своего знаменитого земляка Туминаса, пригласили его "Сирано" к себе. Всё-таки Мастер хоть и таким непростым путём, но вернулся домой... 

Елена СЛЮСАРЕВА

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