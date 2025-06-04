Крастиньш считает, что решение использовать латышский язык в депутатском общении - это «декоративная мера», призванная более или менее «взбудоражить» нацию. Он говорит, что, несмотря на то, что война в Украине продолжается уже три года, латвийских детей в школах все еще учат русскому языку.

Финансист недоумевает: «Мы что, обучаем будущих граждан Латвии, латышей, которые все равно будут жить в российском информационном пространстве? Зачем нам это нужно?».

Он считает, что для «отключения латышей от российского информационного пространства» должны быть предприняты реальные действия, а не такие декоративные меры.

«Сколько людей моего поколения смотрят все и слушают только на русском языке - это безумие. Молодое поколение должно немедленно это пресечь», - отмечает финансист.