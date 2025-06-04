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Росликова оправдал даже Дзинтарс: Сейм не увидел нарушений в высказывании лидера «Стабильности!»

Редакция PRESS 4 июня, 2025 16:55

Новости Латвии 0 комментариев

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям отказалась начинать дело о нарушении этического кодекса в отношении лидера партии "Stabilitātei!" Алексея Росликова за якобы сексистское высказывание, произнесенное им с трибуны Сейма 15 мая.   

Поводом для рассмотрения стала инициатива депутатки Лейлы Расимы ("Progresīvie"). Она в своём заявлении указала, что после выступления депутатки Агнесе Красты ("Jaunā vienotība") против поправок к закону о выборах в самоуправлениях, Росликов поднялся на трибуну и начал свою речь словами: «Высокоуважаемая "Jaunā vienotība", среди вас не нашлось ни одного сильного мужчины, который мог бы выйти и защитить вашу точку зрения? Нет?».

По мнению Расимы, это заявление было «оскорбительным и уничижительным по отношению к женщинам», поскольку фактически подчеркивало, что отстаивать политические взгляды должны именно мужчины, а не женщины. Она также указала, что такие формулировки создают ложное противопоставление между мужчинами и женщинами, закладывая представление о женской «слабости».

Агнесе Краста, в адрес которой прозвучала речь, на заседании комиссии заявила, что способна справляться с критикой и защищать себя, если почувствует себя оскорблённой. Однако она также подчеркнула: «Нам всем ясно, что с участием женщин в Сейме проблем нет», — добавив, что в обществе по-прежнему наблюдается неравенство, которое необходимо сокращать. Она призвала не начинать дело и заняться более важными вопросами.

Депутат Райвис Дзинтарс (NA) отметил, что не поддерживает дискриминацию, но не усматривает в данном случае нарушения: «Мы не можем инициировать дела из-за того, как мы это интерпретируем. Надо опираться на сказанное».

Чеславс Батня (AS) и Эдгарс Таварс (AS) также заявили, что не видят оснований для возбуждения дела, утверждая, что слова Росликова были адресованы партии, а не женщинам лично.

Председатель комиссии Янис Вуканс (ZZS) высказал мнение, что в ситуации можно усмотреть «конфликт поколений»: «Мы — личности, каждый реагирует по-разному. Но важно обсуждать подобные темы и учиться говорить менее оскорбительно.»

Депутат от "Jaunā vienotība" Эдмундс Юрьевиц подчеркнул, что обсуждение равенства важно, но повода для расследования он не видит: «Пол не был определяющим фактором в нашей фракции. Надо просто работать, чтобы женщины смелее шли в политику».

Расима, в свою очередь, предостерегла, что подобная риторика может отпугивать женщин от участия в политике: «Меня эмоционально поражает то, что здесь сейчас звучит. Если ничего не делать, такое отношение к женщинам будет нормализовано».

По итогам обсуждений большинство членов комиссии проголосовали против начала дела. Сам Алексей Росликов на заседание комиссии не явился.

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