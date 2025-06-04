«Мы вышли из своей зоны комфорта и впервые обратились ко всему миру, – заявил глава Секретариата СБ ООН от Латвии Андрей Пилдегович в эфире LTV. – Обращались к Азии, Африке, островным государствам . Далеко за пределами привычного для нас европейского формата».

По его словам, путь к этому успеху был долгим. Всего 15 лет дипломатической борьбы, из которой только в начале 2024 года выбыла последняя конкурентка – Черногория.

Пилдегович признал, что известно, кто мог быть среди тех, кто не поддержал Латвию: «Вероятно, это Россия, Белоруссия, Северная Корея и некоторые военные диктатуры в Африке».

Директор Латвийского института международных отношений Карлис Буковский прямо заявил: «Наше присутствие в Совбезе – это ещё одна возможность попортить нервы России. Если она продолжает преступные действия против Украины, то теперь появится ещё один голос, который будет открыто говорить, что это недопустимо».

По его словам, немало стран даже не знали, где находится Латвия, а латвийских политиков поначалу было сложно убедить в необходимости этой цели. Теперь же это рассматривается как важнейшее достижение в укреплении государственности и международного влияния.

Говоря о позиции по Украине, Пилдегович напомнил слова министра иностранных дел Байбы Браже: чтобы внести вопрос в повестку Совбеза, нужны минимум девять голосов. При этом ни одна страна, включая постоянных членов, не обладает правом вето на саму повестку дня.

«Да, более 200 заседаний по Украине не остановили войну. Но Совбез остаётся важной площадкой, чтобы говорить о ключевых аспектах – от угроз ядерного оружия до защиты детей и жертв сексуального насилия», – подчеркнул Пилдегович.