Что же так взволновало Илзе? Она пишет: "На экзамене по латышскому языку в 9-м классе был вопрос, что такое портик (portiks)? Я прошу задать ответственным лицам вопрос, что это такое?! Какая была цель, что хотели проверить таким образом? Прошу задать вопрос министру и президенту, знают ли они, что такое портик? И предложить призвать к ответственности лиц, которые нечто подобное включили в экзамен!"

Съемочная группа выехала к зданию Национальной оперы, чтобы посмотреть на портик в реальной жизни. Поскольку президент и глава Минобрнауки - люди очень занятые, журналисты решили выяснить у прохожих, знают ли они, что это такое. Желательно, не заглядывая в интернет. Естественно, никто не знал: "Sportiks знаю, а портик - нет". Ни у кого даже не возникло предположений, что это слово может быть как-то связано с архитектурой.

В общем, выяснилось, что это, говоря простыми словами, как бы открытая пристройка к зданию, перекрытие которой опирается на колонны или столбы.

Авторы экзаменационных заданий и учителя прокомментировали ситуацию весьма лаконично: нормальный экзамен и его содержание, как требуется согласно стандарту об основном образовании. Надо, как утверждают они, попытаться понять слово, исходя из контекста.