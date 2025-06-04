Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

«В этой сфере важно принимать на работу тех, кто не знает русского»: идея журналиста взорвала соцсети (3)

Редакция PRESS 4 июня, 2025 11:28

Выбор редакции 3 комментариев

Facebook

Журналист Латвийского радио Айдис Томсонс в социальной сети Facebook рассказал о том, как его сын, устроившийся на летнюю подработку в ресторан быстрого питания, вдруг обнаружил, что многие клиенты желают общаться на русском. А этого языка он не знал. Впрочем, как и все работники.

По словам Томсонса, его сын был удивлен тем, как много клиентов в Сигулде не говорят по-латышски — в основном это семьи с детьми, которые общались только по-русски. Эти клиенты не пытались перейти на латышский, а скорее искали, кто из сотрудников заговорит с ними по-русски.

Однако, когда выяснилось, что никто из работников в этом конкретном «Hesburger» не знает русского, ситуация изменилась, и клиенты вдруг смогли говорить по-латышски.

По его мнению, этот эпизод наглядно показывает, насколько важно принимать на работу в сфере обслуживания людей, говорящих только на государственном языке. Не для того, чтобы создавать препятствия, а для того, чтобы укреплять использование латышского языка как нормы в публичной сфере. 

"Важно нанимать людей, не говорящих по-русски, в сфере обслуживания. Вчера мой сын впервые пошел работать в сигулдский Hesburger, чтобы заработать немного денег во время летних каникул. Он был удивлен, что в Сигулде так много русских, которые не говорят по-латышски. Как обычно бывает в ресторане быстрого питания, посетителями часто бывают семьи с детьми, то есть это сравнительно молодые люди. Они не пытаются перейти на латышский, а ищут того, кто будет говорить с ними по-русски. И только когда выясняется, что там никто не знает русского, то оказывается, что они способны не только что-то понять, но и даже сказать. Нам нужно больше таких Hesburger!", - заявил Томсонс.

Под публикацией Томсонса набралось более 2200 комментариев. И её поделились почти 300 человек.

"Действительно ли предприниматели должны решать эту проблему? Моя внучка тоже начала работать в похожей компании, сами предприниматели не латыши, но знание русского языка не было обязательным, моя внучка плохо говорит по-русски, многие покупатели говорят по-русски. Я предполагаю, что вы сможете обслужить больше покупателей, если сможете быстрее найти общий язык. Что также является вопросом прибыли", - отметила в комментариях Илга Орупе.

"Я думаю, это глупо, если вы не можете говорить по-русски или по-английски, и при этом хотите работать в сфере услуг. Тогда нужно пойти в школу. Да, и если мы часть Европы, то и французский тоже должен быть обязательным", - прокомментировала Мадарс Смилгис.

"Русский язык должен быть законодательно запрещен в общественном использовании. Наказания должны быть драматичными!", - предложил Валтс Далбинс.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3) 33 реакций
Комментарии (3) 33 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 01:15 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 4 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 4 часа назад
Джефф Безос и Лорен Санчес: «свадьба века» в Венеции
Sfera.lv 5 часов назад
Зеленский: Россия готовится к операциям на территории стран НАТО
Bitnews.lv 8 часов назад
На Лиго на дорогах Латвии — один погибший, 12 пострадавших
Sfera.lv 12 часов назад
Пасмурный и ветреный Янов день: грозы, ливни и похолодание
Bitnews.lv 13 часов назад
Янисы работают в 31 самоуправлении
Sfera.lv 13 часов назад
«Утро после»: как выжить при похмелье и даже немного воскреснуть
Sfera.lv 17 часов назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы (3)

Важно 18:39

Важно 3 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира (3)

Важно 18:26

Важно 3 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны? (3)

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 3 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах (3)

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 3 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны (3)

Важно 17:23

Важно 3 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари (3)

История и культура 17:14

История и культура 3 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык (3)

Важно 16:58

Важно 3 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать