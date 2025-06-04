По словам Томсонса, его сын был удивлен тем, как много клиентов в Сигулде не говорят по-латышски — в основном это семьи с детьми, которые общались только по-русски. Эти клиенты не пытались перейти на латышский, а скорее искали, кто из сотрудников заговорит с ними по-русски.

Однако, когда выяснилось, что никто из работников в этом конкретном «Hesburger» не знает русского, ситуация изменилась, и клиенты вдруг смогли говорить по-латышски.

По его мнению, этот эпизод наглядно показывает, насколько важно принимать на работу в сфере обслуживания людей, говорящих только на государственном языке. Не для того, чтобы создавать препятствия, а для того, чтобы укреплять использование латышского языка как нормы в публичной сфере.

"Важно нанимать людей, не говорящих по-русски, в сфере обслуживания. Вчера мой сын впервые пошел работать в сигулдский Hesburger, чтобы заработать немного денег во время летних каникул. Он был удивлен, что в Сигулде так много русских, которые не говорят по-латышски. Как обычно бывает в ресторане быстрого питания, посетителями часто бывают семьи с детьми, то есть это сравнительно молодые люди. Они не пытаются перейти на латышский, а ищут того, кто будет говорить с ними по-русски. И только когда выясняется, что там никто не знает русского, то оказывается, что они способны не только что-то понять, но и даже сказать. Нам нужно больше таких Hesburger!", - заявил Томсонс.

Под публикацией Томсонса набралось более 2200 комментариев. И её поделились почти 300 человек.

"Действительно ли предприниматели должны решать эту проблему? Моя внучка тоже начала работать в похожей компании, сами предприниматели не латыши, но знание русского языка не было обязательным, моя внучка плохо говорит по-русски, многие покупатели говорят по-русски. Я предполагаю, что вы сможете обслужить больше покупателей, если сможете быстрее найти общий язык. Что также является вопросом прибыли", - отметила в комментариях Илга Орупе.

"Я думаю, это глупо, если вы не можете говорить по-русски или по-английски, и при этом хотите работать в сфере услуг. Тогда нужно пойти в школу. Да, и если мы часть Европы, то и французский тоже должен быть обязательным", - прокомментировала Мадарс Смилгис.

"Русский язык должен быть законодательно запрещен в общественном использовании. Наказания должны быть драматичными!", - предложил Валтс Далбинс.