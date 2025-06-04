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Украинским яйцам поставят заслон? Чем это обернётся для покупателей и латвийского бизнеса

Редакция PRESS 4 июня, 2025 11:30

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5 июня завершается трехлетний режим льготных условий поставок сельхозпродукции, введенный Евросоюзом в июне 2022 года для поддержки Украины. Он  предусматривал поставку в ЕС, в том числе в Латвию, яиц, сахара, мяса птицы и кормов для скота и кур. У это новости есть два аспекта: для потребителей это может означать повышение цен, но в целом для латвийской сельхозотрасли - более здоровую конкуренцию на рынке. 

Член правления и исполнительный директор Латвийской объединенной Ассоциации птицеводов Анна Эрлиха так комментирует изменения, которые латвийских птицеводов могут ожидать с 5 июня:

- Начиная с 5 июня и до конца года, ЕС будет применять условия, предусмотренные в оригинальном соглашении, пока будут вестись переговоры о дальнейших условиях с 1 января 2026 года. Важно понять – изменится ли объем импортной продукции или же останется прежним – сейчас все это сложно прогнозировать.

-Если украинская  сельхозпродукция лишится былых льгот, мясо птицы и яйца из Украины при ужесточении требований подорожают?

-  Здесь стоит пояснить. Дело в том, что создаются неравные условия рыночной конкуренции. Мы возражаем не против украинского импорта как такового, а против создания неравных условий для производителей из Латвии и из Украины. То, что в этой стране идет война и страна нуждается в помощи, не обсуждается – против этого никаких возражений нет. Но если отодвинуть военный аспект и взглянуть на ситуацию с точки зрения экономики и производства, то мы видим стартовые позиции украинских и наших производителей изначально неравные. Прежде всего, отмечу, что в Украине птицеводы до сих пор используют клетки для содержания кур,  запрещенные в Европе еще в 2012 году из гуманных соображений в отношении к животным.

Латвия же соблюдает все требования Европы. В результате, если для наглядности сравнить условия конкуренции наших и украинских производителей сельхозпродукции, со спортивными соревнованиями по спринтерскому бегу на 100 метровую дистанцию, то получается, что латвийские производители бегут стометровку, а украинские - 50 метров, то есть вполовину меньшую дистанцию, и естественно, прибегают к финишу первыми и побеждают. Но справедливы ли такие соревнования при неравных стартовых условиях?  Честна ли подобная конкуренция?

Прим. редакции: Европа начала производить  яйца без использования клеток,  или бесклеточные яйца,  с 2012 года. Это означает, что в Европе растет производство яиц, полученных от кур, которые содержатся не в клеточных загонах, а в более свободных условиях. Варианты такого содержания кур-несушек:

Напольное содержание  — куры содержатся в помещениях, где они могут свободно перемещаться по полу.
На свободном выгуле — то есть куры имеют доступ к открытым площадкам для выгула.

- Получается, мы будем продолжать импортировать в свою европейскую страну клеточные  яйца из страны, в которой стандарты ниже чем в Европе? - продолжает представитель Ассоциации. - Понятно, что у латвийских производителей, которые платят сотрудникам зарплату в размере 1000 евро, нет возможности конкурировать с украинскими производителями, которые платят своим работникам на фермах 200 долларов, я ссылаюсь на публикацию Kiev post. Ясно, что наши цены на яичную продукцию будут выше, ведь мы должны достойно оплачивать труд своих работников. Это еще было бы полбеды, дешевую одежду из Бангладеш тоже импортируют ее в Европу. Но в нашем случае сходится сразу несколько факторов – содержание животных в неприемлемых условиях, неравноценная оплата труда сотрудников, то есть латвийские птичники поставлены в совершенно неравные условия по сравнению с украинскими импортерами. С нас требуют больше, чем с импортеров. И здесь речь не только о яйцах из Украины, но и о мясной продукции (говядине и птице)  из Бразилии, Уругвая, Парагвая… Есть у нас договор и с Индонезией – мясо птицы импортируется также и оттуда.

Ведь мы уже начали говорить об этом с Еврокомиссией задолго до начала войны в Украине  – еще с 2014 года, с момента, когда Европа открыла дверь для украинской продукции. Мы уже тогда Европу предупреждали о том, что могут возникнуть сложности из-за различия в стандартах содержания скота и птицы. В условиях, когда в Европе то и дело слышны сообщения о птичьем гриппе, возможно, потребители только выиграют от такого импорта. Но что касается местных производителей, они, в ситуации неравной конкуренции, проигрывают.

Считаю, что Европе следует или принять решение о том, что импорт должен отвечать европейским стандартам, или же позволить местным производителям работать по тем стандартам, по которым Европа разрешает импортировать.

Иначе получается, что Европа вступает в противоречие со своими же установками и идеологией: сами мы стремимся быть самыми экологичными, самыми зелеными и отвечающими принципам этики, а в то же время позволяем ввозить продукцию, которая не отвечает этим требованиям и намного хуже. Стоит понимать, что покупатель рассчитывает на то, что продукты, купленные в магазине, отвечают высоким принятым стандартам. Это мы выяснили еще два года назад в результате опроса, заказанного SKDS. То есть покупатель доверяет нам и качеству продуктов в магазинах и не стоит обманывать его ожидания.

Птицевод Даце Андерсоне из волости Варвес Вентспилсского края держит свое хозяйство Канна и является представителем Ассоциации птицеводов. Она делится своими соображениями: 

- В нашу Ассоциацию, в основном, входят мелкие производители, - предприятия по птицеводству с небольшим оборотом продукции. А потому мы на себе не прочувствуем особых изменений. Вот на работе крупных производителей-птицеводов – таких предприятий, как Batikovo, Aluksne или Ķekava, это неизбежно отразится.

- А почему мелкие птицеводческие фирмы этих изменений не почувствуют?

- Ну, частично, конечно, мы на себе тоже прочувствуем какое-то влияние, но, но оно не будет столь ощутимым и болезненным, как у крупных птицеводческих компаний, поскольку наши постоянные клиенты – местные жители, которые не покупают мясо и яйца в магазинах, а предпочитают рыночный вариант – то есть закупаются на местных рынках напрямую от производителей. А на таких рынках обычно нет украинской продукции.

 

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