Знают, но не говорят: парадоксальные выводы о госязыке в цифрах

"Уже не удивляет, что латвийская общественность не проявляет особого интереса к Дню родного языка (21 февраля), однако я считаю уместным привести некоторые данные исследования Агентства госязыка, опубликованные ко Дню родного языка в этом году.

Если коротко — ситуация с использованием латышского всё ещё противоречива. С одной стороны, представители других национальностей сами оценивают свои навыки госязыка как хорошие. Среди людей в возрасте от 18 до 34 лет 53,9% считают их «очень хорошими» или «хорошими». В более широкой возрастной группе — до 64 лет — показатели ниже, однако всё равно 42,5% — это уже достаточно значимо.

Может показаться, что если навыки языка «очень хорошие» или «хорошие», то эти люди уверенно и охотно общаются на латышском языке в повседневной жизни. Однако это не так. Если спросить у русскоязычных, то с ними только на латышском языке общаются в 58% случаев, когда они обращаются в государственные и муниципальные учреждения. Следует понимать, что в 42% случаев с ними переходят на русский язык. На улице или в магазинах уровень общения исключительно на латышском языке ещё ниже — всего 19,4%.

Можно сделать вывод, что, очевидно, люди, для которых латышский язык является родным, сами весьма доброжелательны. Можно было бы ещё понять (и смириться с этим), что в учреждениях здравоохранения только 48,2% работников предпочитают говорить на латышском языке. Людям нужно помогать, здоровье — дело важное, можно и перейти на русский. Однако непонятно, почему, «обращаясь к незнакомым людям», только 15,8% русскоязычных сталкиваются с тем, что «незнакомый человек» хочет говорить только на латышском языке и не переходит на русский. Мы всё ещё — а исследование проводилось в 2023 году — мягко говоря, остаёмся весьма гибкими.

Интересное исследование касается латышского языка в молодёжной среде. С одной стороны, сами молодые люди утверждают, что активное использование английского языка в общении никак не уменьшает для них ценности латышского языка. Если это так, то приятно слышать. С другой стороны, вызывает беспокойство то, что ученики говорят о роли учителя в изучении латышского языка.

Не поймите меня неправильно — я признаю и ценю эту роль. Однако создаётся ощущение, что если у молодого человека по тем или иным причинам не сложилось с учителем латышского языка (или он считает, что ему не повезло), то он — и латыш, и представитель других народностей — будет изучать язык не очень хорошо.

Можно выразиться по-другому: слишком много субъективных факторов. Например, в опросе о мотивации учёбы 94-95% подчёркивают, что важно, чтобы у учителя было «чувство юмора» и «открытость к отличному». Это мнение самих учеников. А если этого нет? Вообще речь идет о преподавании языка, а не о том, насколько комфортно общаться с педагогом.

Как бы то ни было, более уверенное чувство по поводу латышского языка было бы, если помимо школы его изучение, использование и совершенствование поддерживались бы другими факторами. Например, осознанием того, что язык связан с этой страной. Как показал третий опрос — он был проведён среди новоприбывших в прошлом году — эта связь далеко не всегда очевидна и однозначна. А именно, в опросе наибольшую поддержку (96%) получил тезис, что «настоящий житель Латвии» должен уважать государственную власть и законы.

Тут все вполне логично и никто не пытается доказать обратное. Однако знание латышского языка на этом фоне оказывается чуть менее важно (82 %). Разница может показаться небольшой, но о ней стоит помнить, когда мы удивляемся легкомысленному отношению якобы интеллигентных людей к латышскому языку", - пишет Зандерс.