Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 12. Марта Завтра: Aija, Aiva, Aivis
Доступность

Знают, но не говорят: парадоксальные выводы о госязыке в цифрах

Редакция PRESS 12 марта, 2025 16:02

Важно 0 комментариев

слава Латвии язык

Публицист Марис Зандерс на странице портала aprinkis.lv рассуждает о том, насколько на самом деле важен латышский язык для современного латвийского общества. И приводит несколько любопытных исследований.

"Уже не удивляет, что латвийская общественность не проявляет особого интереса к Дню родного языка (21 февраля), однако я считаю уместным привести некоторые данные исследования Агентства госязыка, опубликованные ко Дню родного языка в этом году.

Если коротко — ситуация с использованием латышского всё ещё противоречива. С одной стороны, представители других национальностей сами оценивают свои навыки госязыка как хорошие. Среди людей в возрасте от 18 до 34 лет 53,9% считают их «очень хорошими» или «хорошими». В более широкой возрастной группе — до 64 лет — показатели ниже, однако всё равно 42,5% — это уже достаточно значимо.

Может показаться, что если навыки языка «очень хорошие» или «хорошие», то эти люди уверенно и охотно общаются на латышском языке в повседневной жизни. Однако это не так. Если спросить у русскоязычных, то с ними только на латышском языке общаются в 58% случаев, когда они обращаются в государственные и муниципальные учреждения. Следует понимать, что в 42% случаев с ними переходят на русский язык. На улице или в магазинах уровень общения исключительно на латышском языке ещё ниже — всего 19,4%.

Можно сделать вывод, что, очевидно, люди, для которых латышский язык является родным, сами весьма доброжелательны. Можно было бы ещё понять (и смириться с этим), что в учреждениях здравоохранения только 48,2% работников предпочитают говорить на латышском языке. Людям нужно помогать, здоровье — дело важное, можно и перейти на русский. Однако непонятно, почему, «обращаясь к незнакомым людям», только 15,8% русскоязычных сталкиваются с тем, что «незнакомый человек» хочет говорить только на латышском языке и не переходит на русский. Мы всё ещё — а исследование проводилось в 2023 году — мягко говоря, остаёмся весьма гибкими.

Интересное исследование касается латышского языка в молодёжной среде. С одной стороны, сами молодые люди утверждают, что активное использование английского языка в общении никак не уменьшает для них ценности латышского языка. Если это так, то приятно слышать. С другой стороны, вызывает беспокойство то, что ученики говорят о роли учителя в изучении латышского языка.

Не поймите меня неправильно — я признаю и ценю эту роль. Однако создаётся ощущение, что если у молодого человека по тем или иным причинам не сложилось с учителем латышского языка (или он считает, что ему не повезло), то он — и латыш, и представитель других народностей — будет изучать язык не очень хорошо.

Можно выразиться по-другому: слишком много субъективных факторов. Например, в опросе о мотивации учёбы 94-95% подчёркивают, что важно, чтобы у учителя было «чувство юмора» и «открытость к отличному». Это мнение самих учеников. А если этого нет? Вообще речь идет о преподавании языка, а не о том, насколько комфортно общаться с педагогом.

Как бы то ни было, более уверенное чувство по поводу латышского языка было бы, если помимо школы его изучение, использование и совершенствование поддерживались бы другими факторами. Например, осознанием того, что язык связан с этой страной. Как показал третий опрос — он был проведён среди новоприбывших в прошлом году — эта связь далеко не всегда очевидна и однозначна. А именно, в опросе наибольшую поддержку (96%) получил тезис, что «настоящий житель Латвии» должен уважать государственную власть и законы.

Тут все вполне логично и никто не пытается доказать обратное. Однако знание латышского языка на этом фоне оказывается чуть менее важно (82 %). Разница может показаться небольшой, но о ней стоит помнить, когда мы удивляемся легкомысленному отношению якобы интеллигентных людей к латышскому языку", - пишет Зандерс.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Импорт товаров из России и Белоруссии за год упал на треть

Новости Латвии 15:48

Новости Латвии 0 комментариев

В январе этого года стоимость товаров, ввезенных в Латвию из России и Беларуси, уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 33% (23,237 млн евро) до 47,192 млн евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В январе этого года стоимость товаров, ввезенных в Латвию из России и Беларуси, уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 33% (23,237 млн евро) до 47,192 млн евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Читать

«Путин превратит Балтию в Мариуполь»: бывшие командиры НАТО таблоиду The Sun

Важно 15:45

Важно 0 комментариев

Воспользовавшись хаосом, возникшим из-за отказа президента США Дональда Трампа поддержать европейскую оборону, российский диктатор Владимир Путин может напасть на страны Балтии, повторив там мариупольский сценарий, предупреждают бывшие командиры НАТО.

Воспользовавшись хаосом, возникшим из-за отказа президента США Дональда Трампа поддержать европейскую оборону, российский диктатор Владимир Путин может напасть на страны Балтии, повторив там мариупольский сценарий, предупреждают бывшие командиры НАТО.

Читать

В Латгалии полицейский после работы обнаружил угонщика и сам его задержал. ВИДЕО

Важно 15:29

Важно 0 комментариев

11 марта сотрудники Управления Государственной полиции Латгальского региона получили информацию о том, что со двора дома в Вецваркавской волости, в Прейльском крае, был угнан автомобиль VW Caravelle. Преступнику удалось проникнуть в машину, потому что хозяин по неосторожности оставил ключ в замке зажигания. Во второй половине того же дня одному из сотрудников удалось задержать злоумышленника, причем в  свободное от работы время. По данному факту возбуждено уголовное дело.

11 марта сотрудники Управления Государственной полиции Латгальского региона получили информацию о том, что со двора дома в Вецваркавской волости, в Прейльском крае, был угнан автомобиль VW Caravelle. Преступнику удалось проникнуть в машину, потому что хозяин по неосторожности оставил ключ в замке зажигания. Во второй половине того же дня одному из сотрудников удалось задержать злоумышленника, причем в  свободное от работы время. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Читать

«Латышам скоро нельзя будет говорить в своей стране!» За экс-депутата, назвавшего соседей ватниками, заступились

Важно 15:15

Важно 0 комментариев

«Этот судебный процесс, по сути, недопустим. Если мы его разрешим, завтра нас будут судить»! - Пишет Лиана Ланга у себя в Фейсбуке. Речь идет об отвратительном поступке бывшего слуги народа, устроившего пьяную драку с русскими соседями. Мы уже писали о том, что дело ушло в суд.

«Этот судебный процесс, по сути, недопустим. Если мы его разрешим, завтра нас будут судить»! - Пишет Лиана Ланга у себя в Фейсбуке. Речь идет об отвратительном поступке бывшего слуги народа, устроившего пьяную драку с русскими соседями. Мы уже писали о том, что дело ушло в суд.

Читать

Жителям Латвии хотят запретить учиться в России и Белоруссии. А могут?

Новости Латвии 15:13

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство образования и науки (МОН) предлагает дополнить закон об образовании нормой, запрещающей обучение в российских и белорусских учебных заведениях, заявил во вторник на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке парламентский секретарь МОН Давис Мартиньш Даугавиетис.

Министерство образования и науки (МОН) предлагает дополнить закон об образовании нормой, запрещающей обучение в российских и белорусских учебных заведениях, заявил во вторник на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке парламентский секретарь МОН Давис Мартиньш Даугавиетис.

Читать

Датчане купили у шведов Rimi. А нам что с того?

Бизнес 15:10

Бизнес 0 комментариев

Приобретение датской компанией розничной торговли "Salling Group" магазинов "Baltic Rimi" у шведской "Ica Gruppen" за 1,3 млрд евро может улучшить конкуренцию и сделать цены в магазинах более конкурентоспособными, заявила руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе.

Приобретение датской компанией розничной торговли "Salling Group" магазинов "Baltic Rimi" у шведской "Ica Gruppen" за 1,3 млрд евро может улучшить конкуренцию и сделать цены в магазинах более конкурентоспособными, заявила руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе.

Читать