Арестована гражданка Молдовы, оставившая младенца на улице в Кенгарагсе

Последняя информация, предоставленная агентству ЛЕТА Государственной полицией, свидетельствует о том, что уголовный процесс квалифицируется как покушение на убийство, при котором обвиняемый осознавал, что потенциальная жертва находится в беспомощном состоянии.

Полученная на данный момент следствием информация свидетельствует о том, что это, скорее всего, мать ребенка, но расследование продолжается и необходимо дождаться результатов экспертиз. Мотив, побудивший женщину к таким действиям, выясняется.

В полиции также сообщили, что женщина является гражданкой Молдовы.

Ранее сообщалось, что в 6 утра во вторник на улице Фестивала была обнаружена завернутая в одеяло новорожденная девочка. В ходе следствия выяснилось, что во вторник приблизительно в 3:40 ребенка на улице оставила невыясненная на тот момент женщина.

Позже женщину удалось задержать. Сейчас ребенок передан на попечение приемной семьи.

То, как долго новорожденная девочка будет находиться у приемной семьи, зависит от результатов расследования дела, когда выяснится, будет ли ребенок юридически свободен.