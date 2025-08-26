Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Балтийское море стало «озером НАТО»: Ненашева на конференции агитировала на борьбу с российским теневым флотом (2)

Редакция PRESS 26 августа, 2025 09:15

Выбор редакции 2 комментариев

LETA

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева (Прогрессивные) в понедельник на открытии Балтийской парламентской конференции на Аландских островах призвала парламентариев к решительным и совместным действиям против российского «теневого флота» в Балтийском море, сообщила агентству LETA пресс-служба Сейма.

«Я призываю к действиям и переходу от дискуссий к конкретным мерам», — отметила Ненашева, подчеркнув, что разрушение окружающей среды следует рассматривать не как экологическую проблему, а как вопрос общей безопасности.

Ненашева заявила, что на протяжении многих лет мы предупреждали наших союзников, что российская агрессия не ограничивается только танками и ракетами. «Это гибридная, постоянная агрессия, которая глубоко проникает в наше море. "Теневой флот" не только подрывает глобальные санкции, но и угрожает нашей окружающей среде. Каждый рейс этих небезопасных судов — это не просто риск для безопасности, это акт экоцида», — подчеркнула Ненашева.

Депутат отметила, что Балтийское море всегда было мостом между народами, но сегодня оно также является испытанием — испытанием того, способны ли мы защитить как нашу окружающую среду, так и безопасность, поскольку они неотделимы друг от друга. «Без чистого и безопасного Балтийского моря мы не можем быть в безопасности. А без безопасности наше море не может быть чистым. Поэтому — давайте не просто встречаться, чтобы констатировать, — давайте действовать», — призвала Ненашева.

Заместитель председателя Сейма подчеркнула, что сейчас Балтийское море — это нечто большее, чем просто водоём, который нас соединяет: оно стало линией фронта нашей безопасности, тесного партнёрства и выживания.

Она отметила, что место проведения конференции — Аландские острова — является уникальным символом: регион, где демилитаризация и автономия уже более ста лет способствуют миру и стабильности.

«Поскольку Балтийское море стало "озером НАТО", ответственность за безопасность в регионе возросла», — сказала Ненашева, добавив, что война в Украине ежедневно показывает: если Россия не будет остановлена, разрушение распространится дальше.

«"Теневой флот" загрязняет также наше информационное пространство — за каждой экологической катастрофой следует волна дезинформации, отрицания и пропаганды. Мы стали лидерами в выявлении этих угроз, укреплении устойчивости и показываем миру, что на самом деле делает Россия — на суше, в море и в нашем сознании», — заявила Ненашева.

Заместитель председателя Сейма подчеркнула, что нам не хватает решительных совместных действий. Как отметила Ненашева, очевидно, что молодёжь каждый год требует, чтобы её рассматривали как равноправных партнёров. «Каждый день мы принимаем решения, которые влияют на них и на будущие поколения, и поистине отрадно видеть, как этот формат бросает нам вызов и даёт возможность принимать решения совместными усилиями», — сказала Ненашева, подчеркнув, что необходимо продолжать инвестировать в устойчивость — против дезинформации, энергетического шантажа и любых попыток нас разделить.

Абу Мери отзывает свою кандидатуру на пост председателя «Единства» (2)

Новости Латвии 09:20

Новости Латвии 2 комментариев

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Так всё-таки Тимму довели до самоубийства? Рижская прокуратура возобновила дело (2)

Важно 09:09

Важно 2 комментариев

Рижская окружная прокуратура отменила ранее принятое решение о прекращении уголовного процесса и возобновила его рассмотрение, сообщает Life. Расследование будет касаться возможного доведения спортсмена до самоубийства.

Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: движение ограничено (ВИДЕО) (2)

Важно 09:05

Важно 2 комментариев

Шоссе А10 (Рига - Вентспилс), в районе Гавильниеки. Сегодня утром произошла серьёзная авария — лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает Sadursme.lv.

«Ирландия против ирландцев, но за мигрантов»: ситуация на Зелёном острове глазами консерваторов из США (2)

Мир 08:58

Мир 2 комментариев

«Чтобы увидеть настоящий либеральный ужас, ничем не сдерживаемый и не встретивший сопротивления, можно посмотреть на Ирландию, - пишет The American Conservative. - Последний макабрический акт разыгрался в прошлом месяце, когда пакистанский мигрант с криком «Аллаху Акбар!» ударил ножом полицейского (полиция в Ирландии называется Garda) на Капел-стрит в Дублине.

Россия выходит из Европейской конвенции против пыток (2)

Важно 08:53

Важно 2 комментариев

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое одобряет выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Арестована гражданка Молдовы, оставившая младенца на улице в Кенгарагсе (2)

Важно 08:44

Важно 2 комментариев

Суд применил в качестве меры пресечения арест к женщине, которая на прошлой неделе оставила на улице в Рижском микрорайоне Кенгарагс младенца, выяснило агентство ЛЕТА.

