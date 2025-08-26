«Я призываю к действиям и переходу от дискуссий к конкретным мерам», — отметила Ненашева, подчеркнув, что разрушение окружающей среды следует рассматривать не как экологическую проблему, а как вопрос общей безопасности.

Ненашева заявила, что на протяжении многих лет мы предупреждали наших союзников, что российская агрессия не ограничивается только танками и ракетами. «Это гибридная, постоянная агрессия, которая глубоко проникает в наше море. "Теневой флот" не только подрывает глобальные санкции, но и угрожает нашей окружающей среде. Каждый рейс этих небезопасных судов — это не просто риск для безопасности, это акт экоцида», — подчеркнула Ненашева.

Депутат отметила, что Балтийское море всегда было мостом между народами, но сегодня оно также является испытанием — испытанием того, способны ли мы защитить как нашу окружающую среду, так и безопасность, поскольку они неотделимы друг от друга. «Без чистого и безопасного Балтийского моря мы не можем быть в безопасности. А без безопасности наше море не может быть чистым. Поэтому — давайте не просто встречаться, чтобы констатировать, — давайте действовать», — призвала Ненашева.

Заместитель председателя Сейма подчеркнула, что сейчас Балтийское море — это нечто большее, чем просто водоём, который нас соединяет: оно стало линией фронта нашей безопасности, тесного партнёрства и выживания.

Она отметила, что место проведения конференции — Аландские острова — является уникальным символом: регион, где демилитаризация и автономия уже более ста лет способствуют миру и стабильности.

«Поскольку Балтийское море стало "озером НАТО", ответственность за безопасность в регионе возросла», — сказала Ненашева, добавив, что война в Украине ежедневно показывает: если Россия не будет остановлена, разрушение распространится дальше.

«"Теневой флот" загрязняет также наше информационное пространство — за каждой экологической катастрофой следует волна дезинформации, отрицания и пропаганды. Мы стали лидерами в выявлении этих угроз, укреплении устойчивости и показываем миру, что на самом деле делает Россия — на суше, в море и в нашем сознании», — заявила Ненашева.

Заместитель председателя Сейма подчеркнула, что нам не хватает решительных совместных действий. Как отметила Ненашева, очевидно, что молодёжь каждый год требует, чтобы её рассматривали как равноправных партнёров. «Каждый день мы принимаем решения, которые влияют на них и на будущие поколения, и поистине отрадно видеть, как этот формат бросает нам вызов и даёт возможность принимать решения совместными усилиями», — сказала Ненашева, подчеркнув, что необходимо продолжать инвестировать в устойчивость — против дезинформации, энергетического шантажа и любых попыток нас разделить.