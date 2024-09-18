Змеи в лесу кусают и осенью: что надо знать при встрече

В Латвии три вида змей: гадюка, уж, медянка. Единственная ядовитая - гадюка.

Первые пациенты, которых в этом году доставили в Рижскую Восточную больницу после укуса гадюки, поступили в начале июня. Обе женщины среднего возраста. Одну из них гадюка укусила за руку во время садовых работ, вторую - на дороге за ногу. К счастью, худшего не произошло – обе выздоровели и были выписаны. А вот несколько историй, о которых рассказывают в «скорой помощи».

* 42-летнего мужчину, собиравшего ягоды в лесу близ Валмиеры, змея укусила за палец. «Скорую» решил вызвать лишь часа через три, когда рука стала подозрительно опухать...

* В Ливанском крае гадюка укусила 53-летнюю женщину, собиравшую клубнику на своей даче. Пострадавшую доставили в ближайшую больницу...

* В Рижском районе гадюка укусила 8-летнего мальчика. Его мама рассказала, что они с сыном пошли купаться на озеро рядом с Гетлини: «Андрей вошел в воду и сказал, что ногу что-то колет». Когда мальчика доставили в больницу, его стало подташнивать, нога синела на глазах…

* Молодой человек был в гостях, вышел погулять на поляну, почувствовал укус в ногу. Змею не видел, но обнаружил две ранки. Зайдя в социальную сеть по фотографии, понял, что это укус гадюки…

- У нас пока обобщенные данные на середину августа, - рассказывает представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга ВИТОЛА. – За это время в больницы было доставлено более трех десятков человек, укушенных змеями. По сравнению с тем же периодом прошлого и позапрошлого годов - не больше. Однако окончательные выводы можно будет делать лишь по завершении «змеиного» сезона. А заканчивается он не летом, а осенью. Так, в прошлом году в сентябре было шесть вызовов «скорой» после укусов змей. Последний – в конце месяца, к женщине, которая собирала клюкву. Годом ранее были вызовы и в октябре…

В общем, расслабляться тем, кто идет в лес, не стоит и осенью!

Самые змеиные регионы

Доводилось слышать, что гады более активны в дождливое лето. Поэтому, мол, в нынешнем было меньше обращений. В «скорой» таких заключений делать не готовы.

- Нам трудно сказать, что влияет на активность гадов, - продолжает медик. - Можем лишь констатировать, что чаще всего ядовитые змеи кусают в Видземе и окрестностях Риги. Впрочем, смертельных случаев за последние 20 лет в Латвии не было.

Однако бывает аллергическая реакция. Так, в больнице в тяжелой ситуации оказалась 77-летняя женщина: укус вызвал анафилактический шок, при котором отекает шея, перекрываются дыхательные пути. Каждый организм индивидуален: у одного все может пройти без проблем, у другого – вызвать очень серьезные последствия…

По словам врача-токсиколога Рижской Восточной клинической больницы Роберта СТАШИНСКИСА, при укусе ядовитой змеи необходимо максимально быстро обратиться за помощью к медикам: последствия укуса могут вызвать серьезные нарушения в работе организма – проблемы с сердцем, дыханием, тошноту, рвоту.

- Если будет анафилактический шок – когда сильно падает давление, это критическое состояние может закончиться смертельным исходом, - предупреждает доктор Сташинскис...

О чём врут фильмы

В художественных фильмах укушенные змеями герои нередко отсасывают яд, надрезают место укуса, пытаются выдавить яд, накладывают жгут. По словам врача, это все неправильно. Яд извлечь невозможно. Однако можно сделать так, чтобы он чуть медленнее распространялся:

- Та часть тела, куда укусила змея, должна быть в максимальном покое. Наверх нужно положить что-то охлаждающее, чтобы сосуды сузились и рассасывание яда проходило медленнее…

Для лечения применяются специфические лекарства, в тяжелых случаях может понадобиться переливание крови или введение противоядия – сыворотки.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов в лесу, одеваться нужно соответственно: на ноги - резиновые сапоги. Особенно сейчас, во время сбора даров леса: грибов, брусники, клюквы. Понятно, что застраховаться на все случаи жизни никогда не удастся. Можно ведь из-за боязни укуса змей, клещей не ходить в лес, а опасность будет поджидать рядом - в саду, на огороде или возле пруда собственного дома. А можно всю жизнь ходить в лес, соблюдать элементарные меры предосторожности - и никакие гады вас не возьмут...

Змеи в лесу, в компостной куче и… на пляже

По словам представителя Рижского зоопарка Мариса ЛИЕЛКАЛНСА, чаще всего гадюки встречаются на вырубках, лесных просеках, по краям болот. Выползают гады из мест зимовки, как только сходит снег. В конце лета у них появляется потомство – до 20 змеенышей. Ужи, кстати, не так плодовиты: у них 7-15 малышей, которые рождаются в конце июня - в июле.

- Ни одна змея не хочет нападать на человека, - говорит зоолог. – Но и людям нужно соблюдать предосторожность: если пошел за ягодами и присел отдохнуть, то посмотри: может, на этом пеньке как раз отдыхает змея…

Впрочем, можно встретить змею и возле дома.

- В сельской местности гадюк привлекают места, куда выбрасывают пищевые отходы: там они могут найти свою добычу – мышей, - продолжает представитель зоосада. - В компостной куче или возле пруда любят селиться ужи. А вот скошенные газоны змеям не нравятся. Если же человек вольно или невольно создает условия, чтобы там жила змея, то она может и прижиться. Скажем, если у вас на участке куча камней, а рядом высокая трава, – это притягивает змей….

Встречаются змеи и… на пляже. Их видели летом и в черте Риги - в Вецаки и Мангальсале.

По словам зоолога, это ужи, которых можно вычислить по желтым «ушкам».

- В некоторых местах рядом с пляжем растет трава, за дюнами могут находиться теплые лужи или небольшая, впадающая в море речушка, поэтому нельзя сказать, что пляж - нетипичное место для ужа. Он, скорее всего, будет находиться в песке у воды или будет плыть поблизости к берегу, где теплая вода…

Если заметили змею…

По словам еще одного эксперта - представителя Музея природы Яниса ДРЕЙМАНИСА, ужи предпочитают жить на мокрых лугах, близ воды, а также около дач, где проще найти пищу. В свою очередь гадюки выбирают редколесье, а также заросшие вырубки:

- Осенью гадюки отправляются в укрытия - это могут быть разные норы у корней деревьев. Могут поселиться и у фундамента дома или сарая…

По словам специалиста, змеи в основном нападают, защищаясь. Гадюки, почувствовав вибрацию, стараются от человека сбежать. Если человек наклоняется, гадюка оценивает ситуацию - насколько ей угрожают. Поэтому, если вы заметили змею, лучше не делайте резких движений и просто отойдите...

мотайте на ус

V Если вас укусила змея, медики призывают немедленно вызвать «скорую», позвонив на номер 113. Пострадавшему советуют лечь и не двигаться, чтобы не стимулировать кровообращение и не способствовать распространению яда по организму. Призывают также не давать укушенному медикаменты и не растирать место укуса. Не нужно пытаться высосать яд ртом или наложить жгут.

V Если хотите обезопасить свой садовый участок от змеи, то посадите лук или чеснок (их следует срывать ежедневно по паре перьев - для большей пахучести) либо бархатцы, базилик, календулу, лаванду. Змеи эти запахи не переносят и в такое место не приползут...

Илья ДИМЕНШТЕЙН