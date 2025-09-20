Зивтиньш: в школах не учат, а мучают

Он считает, что система образования сейчас мучает и терроризирует наших детей и что школьники много прогуливают и пропускают уроки из-за перегрузок.

Зивтиньш - сторонник вальдорфской педагогики. В его семье трое детей, ни одного из них до 1-го класса не заставляли учиться читать, хотя детям, которые пошли в 1-й класс, уже положено знать буквы. "Они сами примерно в этом возрасте начали подходить и спрашивать - что вы тут делаете, что это такое - буквы или что-то ещё. И прогресс был такой, что 1 сентября, когда они пошли в 1-й класс, они читать не умели, а через месяц уже читали лучше, чем все остальные", - рассказал он в эфире.

Депутат на сто процентов убеждён: мы слишком навязываем детям то, чего хотим, и то, как мы мыслим, но ребёнок должен развиваться гармонично. Он привёл в пример Японию, где детей до 6-го класса ничему не учат. Их воспитывают, им прививают отношение к соседу по парте, трудолюбие, честность, любовь к родине, а когда они справляются с этим, то они хотят получить знания по физике и математике, потому что с ними говорят как со взрослыми.

"А у нас это всё навязывают, силой хотят научить. Я категорический противник этой системы. И считаю, что не надо 12 лет сидеть в школе. Моему сыну 19 лет, но он сидит в школе, хотя давно уже должен был быть в университете, а ещё через четыре года - пойти в народное хозяйство. Мы "отрезаем" время, там уже взрослые люди сидят. Они семью могут создать, а сидят за школьной партой.

Я ужасный и категорический противник той системы образования, что есть у нас сейчас, и считаю, что система должна быть совершенно иной, иным должно быть и отношение к детям. Дети многое понимают, и то отношение к ним, которое ты создаёшь... Я сам до 8-го класса был попросту угнетён, подавлен авторитетом учительницы и т.п. Когда пошёл в техникум лесного хозяйства, я просто "расцвёл", потому что у меня был такой преподаватель, что я почувствовал себя человеком. В свои 14 лет я почувствовал себя взрослым. Со мной приходили консультироваться, у меня спрашивали, как я хочу, давай сделаем лучше так, если мы сделаем этак, ничего хорошего не будет. И ты чувствуешь, что ты человек, и тебя постепенно выучивают, рассказывают, и ты понимаешь, что хочешь учиться, а не делаешь это только потому, чтобы к тебе не цеплялись", - пояснил Зивтиньш на своём примере, добавив, что он осознаёт - у него много противников.

Кроме того, Зивтиньш считает, что детей нельзя так нагружать, чтобы у них не было выгорания уже в подростковом возрасте. К каждому ребёнку должен быть индивидуальный подход, нельзя всех загонять в единые рамки - детей нужно научить учиться.