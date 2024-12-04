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Зима на железной дороге: поезда пойдут или опять «забастуют»?

Еженедельник «Вести» 4 декабря, 2024 15:58

Новости Латвии 0 комментариев

В последние годы Латвийская железная дорога стала не только средством передвижения, но и объектом шуток и скептических комментариев... Пассажиры беспокоятся: будут зимой ходить чешские поезда или опять «забастуют» при минусовой температуре?

Поезд - по-прежнему популярный в Латвии транспорт, хотя в последние годы железная дорога беззастенчиво подводит пассажиров. Еще на памяти эпопея внедрения чешских поездов – долгая, нервная, с возвратом товара, то есть электричек.

Поезда вдруг останавливались в чистом поле – между станциями, в мороз, снег, ветер. Выход: или ждать замену в виде автобуса, который пришлют за пассажирами железнодорожники, или вызывать такси. А ведь все спешат - на работу, на учебу... Трудно забыть время, когда приходилось менять свой график жизни на ближайшие дни из-за того, что отменялись рейсы новых электропоездов...

Чудеса на дорогах

А на линии Рига - Даугавпилс до сих пор чудеса творятся. То уже в Даугавпилсе не сесть утром в переполненный поезд, то организаторы обещают «улучшить» ситуацию, организовав рейс между столицей и Даугавпилсом... с пересадкой в Айзкраукле, например. Самолеты и то между континентами без пересадки летают, а тут 225 километров одному поезду не преодолеть!

В преддверии зимы пассажиры стали волноваться: как будут ездить чешские электрички зимой? Прошлую зиму они не выдержали - осилят ли наступающую? Или планировать альтернативный транспорт? Автобусы пока еще ходят, хотя тоже с проблемами...

Сторонний наблюдатель, читая новости нашей маленькой успешной страны, диву дается. Как это вдруг получилось, что люди волнуются, будут ли ходить поезда? Почему житель, плательщик налогов или получатель государственной, заслуженной пенсии не знает, доедет ли он завтра до нужного места или автобус не выйдет на линию, потому что водителей не хватает, или почему поезд Саулкрасты - Рига вдруг встал в темноте при минус 16 градусах на станции Гаркалне?

Конечно, у нас и не такое может быть. Например, местные «специалисты» досрочно «освоили» выделенные на строительство линии Rail Baltica средства. И все ходят белые и пушистые. Но речь не об этом...
Договор о закупке 32 электропоездов после долгих переговоров был подписан со škoda Vagonka в июле 2019 года. Общие затраты на приобретение 32 электропоездов, запчастей на пять лет и оборудования для технического обслуживания, строительства центра по ремонту электропоездов оценивались почти в 255,889 млн. евро.

Так пойдут ли зимой по латвийской железной дороге чешские поезда с кокетливым именем Vivi?

Слово перевозчика

Латвийская железная дорога сейчас имеет в распоряжении все 32 новых электропоезда чешского производителя škoda Vagonka, и все рейсы осуществляются только при помощи новых электричек. Каждый день на линию выходят 24 состава. Остальные находятся в резерве на случай технической замены. В компании Рasažieru vilciens (PV) заверили, что подобных форс-мажоров, как прошлой зимой, с новыми пассажирскими поездами не случится.

К зиме готовы и водители электропоездов, и работники службы технической поддержки, - заверили в PV. Дескать, прошлогодние невзгоды закалили персонал и придали ему огромный опыт. (Реплика в сторону: а почему нельзя было накатать этот опыт до запуска поездов на линии?)

А что делается, чтобы предотвратить зимние забастовки в этом сезоне? Кроме набранного горького опыта сотрудников? В РV сообщили, что технически улучшены некоторые системы в закупленных поездах, в частности производительность аккумуляторной батареи, а также проведено обучение персонала, улучшена коммуникация с потребителями - чтобы пассажиры вовремя узнавали о возможных задержках поездов.
Делается все, чтобы минимизировать объем задержек. Слабое звено – это первые рейсы, когда в период с 4 до 5 утра поезд выезжает со станции после ночной стоянки. Теперь тестируется изменение цепи снабжения и обеспечивается дополнительное питание.

Ну а в крайнем случае на помощь придут старые проверенные электрички RVR - Рижского вагоностроительного завода советских времен. 13 ветеранов стоят на запасном пути и выручат, если что... (А зачем же надо было так пафосно от них отказываться?) Также при гололеде по маршруту пустят старый поезд, который очистит контактные сети.

Если же возникнут технические неполадки и поезд не сможет продолжить движение по своему маршруту, в PV разработали аварийную методику.

Пассажиров доставят к месту назначения другим транспортом. Можно вызвать такси (и потом компенсировать свои затраты) либо воспользоваться автобусом. А так как в автобусном парке и самим не хватает водителей, Vivi ведет переговоры с другими транспортными и туристическими фирмами, чтобы в экстренной ситуации иметь возможность привлечь к делу достаточное количество водителей.

Ну что ж, пассажирам остается только уповать на приобретенный опыт работников системы железной дороги и сделанные Рasažieru vilciens улучшения в конструкции чешских поездов...

Оксана ПЕТРЕНКО

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