«Жёлтая нашивка» как клеймо: в Белоруссии политзаключённые скрыты от мира, но видны «на зоне»

Редакция PRESS 14 января, 2026 13:27

Мир 0 комментариев

После массовых протестов 2020 года Белоруссия превратилась в страну, где репрессии стали рутинным инструментом управления. Международные правозащитные организации называют цифру более 1100 политических заключённых, однако, пишет Le Monde, реальное число репрессированных значительно выше. Речь идёт о людях, которых правозащитники называют «теневыми политзаключёнными».

Существуют сотни заключённых, осуждённых по политическим мотивам, но не признанных таковыми — ни государством, ни международными организациями. Эти люди находятся в тени: их дела закрыты, их имена неизвестны, их судьбы редко становятся предметом международного внимания.

Это люди, осуждённые по уголовным или административным статьям, которые формально не классифицируются как политические. Комментарий в мессенджере, частный разговор или донос соседа могут привести к многолетнему тюремному сроку.

Приговоры выносятся без публичности, а родственникам запрещают говорить с прессой. В результате такие заключённые не попадают в списки, за них не ведутся международные кампании, и их имена редко звучат за пределами страны.

Заключённых, которых администрация считает политически неблагонадёжными, маркируют и изолируют внутри пенитенциарной системы. Жёлтая нашивка становится негласным знаком, за которым следуют дополнительные наказания: лишение свиданий, давление, постоянные обыски. Даже среди заключённых они оказываются в особом, наиболее уязвимом положении.

Le Monde рассказывает о судьбе 63-летнего инженера Андрея. В 2020 году его арестовали за комментарий в Telegram, который силовики расценили как «оскорбление власти». Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. В тюрьме его официально классифицировали как склонного к экстремизму. Это означало ношение жёлтой нашивки — неофициального маркера политического.

Освободили его лишь в сентябре 2025 года, вместе с небольшой группой заключённых, после чего принудительно выслали в Литву. Формально — помилование, фактически — депортация.

Тактика властей

Сокрытие части политических заключённых позволяет властям контролировать международное восприятие репрессий. Таким образом режим демонстрирует мнимое смягчение, не отказываясь от самой системы подавления.

Белорусская правозащитная организация Viasna, которая ведёт учёт политзаключённых, фактически уничтожена внутри страны: её сотрудники либо в тюрьме, либо в эмиграции; сама организация признана экстремистской; родственники осужденных боятся сообщать ей о приговорах, опасаясь репрессий. В результате многие дела остаются неподтверждёнными и не попадают в международные базы.

Освобождение отдельных заключённых не означает изменения политики. Эти жесты используются как дипломатический сигнал, а не как признание несправедливости приговоров. Каждое освобождение сопровождается новыми арестами, которые остаются менее заметными.

За пределами видимого списка политических заключённых скрывается гораздо более широкая и системная реальность репрессий. Именно эти «теневые узники» лучше всего показывают, что репрессивная машина в Белоруссии не остановилась — она просто научилась работать тише.

Часть заключённых признаётся политическими — как предмет торга с Западом, остальные остаются в тени, чтобы не увеличивать официальную статистику и снижать международное давление.

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Жительница рижского микрорайона Вецмилгравис обнаружила на полках местного магазина игрушек - модель танка с буквой Z на корпусе, и пришла в ужас, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

