Как такое возможно, что в нашей стране, которая тратит на свою оборону 3% ВВП, спокойно разъезжают на замаскированном под полицию автобусе 46 мигрантов, которые могли бы оказаться бойцами вражеского спецназа? Как возможно, что мы тратим огромные деньги на обустройство границы заборами, экранами и бетонными блоками, а через это все свободно маршируют так называемые мигранты?
Как такое возможно, что в нашей стране, которая тратит на свою оборону 3% ВВП, спокойно разъезжают на замаскированном под полицию автобусе 46 мигрантов, которые могли бы оказаться бойцами вражеского спецназа? Как возможно, что мы тратим огромные деньги на обустройство границы заборами, экранами и бетонными блоками, а через это все свободно маршируют так называемые мигранты?