В результате аварии грузовой автомобиль перевернулся прямо на проезжей части. Из-за этого движение оказалось сильно затруднено - другим автоводителям приходится объезжать неожиданное препятствие. На месте происшествия работают оперативные службы, о пострадавших не сообщается.

Кадры аварии были опубликованы на странице Breaking.lv в социальной сети Facebook.