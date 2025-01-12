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Журналист о «зеленом курсе»: «Мы и так уже с голой задницей»

TV24 12 января, 2025 11:44

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Европейский "зеленый" курс, цель которого - борьба с изменениями климата, становится одной из самых актуальных тем как в политике, так и в бизнесе. Однако журналист и пиарщик Арнис Блодонс считает, что тут могут крыться куда более серьезные проблемы, чем предполагается. На TV24 в программе Preses klubs он подчеркнул, что Европа должна быть более реалистичной в отношении этого амбициозного плана.

"Кончайте использовать это понятие "зеленый" как нечто идеальное, потому что это новый вид бизнеса, который вовсе не такой уж зеленый, как мы думаем о нем", - сказал Блодонс. Он критикует попытки Европы внедрять очень дорогие процессы производства и переработки, не дающие существенных результатов. "Все это фикция", - заявил он, подчеркнув, что Европа должна понимать - ее влияние на сокращение выбросов в мировом масштабе сравнительно невелико.

Блодонс приводит данные, согласно которым углеродный след Европы составляет лишь 8% от общемирового уровня - львиную долю этого показателя дают Китай, США и Австралия. "И они не собираются ничего ограничивать", - отмечает он. По его мнению, этот фактор наводит на серьезные опасения, так как Европа, пытаясь конкурировать с этими крупными игроками, рискует слишком высокими затратами, которые могут лишь ухудшить ситуацию. "Мы и так уже с голой задницей", - говорит он, добавив, что с учетом экономических проблем такой подход может быть неустойчивым.

Блодонс критикует и внутреннюю политику ЕС: он заявляет, что крупные игроки, в частности, Польша, часто смотрят на страны Балтии и Восточную Европу скептически. "Нет этого выраженного единства в общей политике", - подчеркивает он, добавив, что государства часто пытаются "прыгать вперед", не учитывая реальных экономических последствий.

Критикуя конкуренцию с Китаем, Блодонс высказывает мнение, что Европа рискует оказаться на втором плане: "Теперь приходят все эти изготовители китайских автомобилей, которые отожмут все вниз". Китай благодаря большому объему рынка и экономической мощи становится огромным игроком, которого не может попросту игнорировать Европа. "Китай - это огромный монстр", - говорит Блодонс, заявляя, что в этой конкуренции Европа должна искать долгосрочные решения.

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