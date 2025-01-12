"Кончайте использовать это понятие "зеленый" как нечто идеальное, потому что это новый вид бизнеса, который вовсе не такой уж зеленый, как мы думаем о нем", - сказал Блодонс. Он критикует попытки Европы внедрять очень дорогие процессы производства и переработки, не дающие существенных результатов. "Все это фикция", - заявил он, подчеркнув, что Европа должна понимать - ее влияние на сокращение выбросов в мировом масштабе сравнительно невелико.

Блодонс приводит данные, согласно которым углеродный след Европы составляет лишь 8% от общемирового уровня - львиную долю этого показателя дают Китай, США и Австралия. "И они не собираются ничего ограничивать", - отмечает он. По его мнению, этот фактор наводит на серьезные опасения, так как Европа, пытаясь конкурировать с этими крупными игроками, рискует слишком высокими затратами, которые могут лишь ухудшить ситуацию. "Мы и так уже с голой задницей", - говорит он, добавив, что с учетом экономических проблем такой подход может быть неустойчивым.

Блодонс критикует и внутреннюю политику ЕС: он заявляет, что крупные игроки, в частности, Польша, часто смотрят на страны Балтии и Восточную Европу скептически. "Нет этого выраженного единства в общей политике", - подчеркивает он, добавив, что государства часто пытаются "прыгать вперед", не учитывая реальных экономических последствий.

Критикуя конкуренцию с Китаем, Блодонс высказывает мнение, что Европа рискует оказаться на втором плане: "Теперь приходят все эти изготовители китайских автомобилей, которые отожмут все вниз". Китай благодаря большому объему рынка и экономической мощи становится огромным игроком, которого не может попросту игнорировать Европа. "Китай - это огромный монстр", - говорит Блодонс, заявляя, что в этой конкуренции Европа должна искать долгосрочные решения.