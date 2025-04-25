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Журнал People назвал самого красивого человека в мире

Редакция PRESS 25 апреля, 2025 20:55

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Ежегодно американский журнал People публикует список Most Beautiful Person (самые красивые люди). В это раз, по мнению, журнала, самым красивым человеком в мире стала 62-летняя голливудская актриса Деми Мур.

Редакция издания взяла у Деми Мур интервью на тему красоты и актерской карьеры. По словам актрисы, величайшая свобода, которую она обрела, заключается в полном принятии себя.

«Это ежедневное чувство признания всего, кем я являюсь. И это не значит, что я принимаю только те части, которые мне нравятся. Это значит, что я принимаю себя полностью», — заявила Мур и добавила, что при этом замечает все изменения, которые происходят в ее внешности с возрастом. «Это не определяет мою ценность», — сказала актриса.

Деми Мур заслужила свое спокойствие, пройдя через множество испытаний. Это трудное детство с матерью алкоголичкой, неудачные замужества, сложности в карьере. У нее три дочери — Румер, Скаут и Таллула, родившиеся в браке с Брюсом Уиллисом, и внучка Луэтта.Актриса сказала, что благодарна бывшему мужу Брюсу Уиллису за то, что, несмотря ни на что, они всегда оставались семьей, в которой приоритетом были дети.

Недавно в фильме «Субстанция», номинированном на «Оскар», Мур сыграла стареющую телезвезду, готовую на все, чтобы вернуть молодость. В этой роли Мур раскрыла новые грани своего таланта и способность оспорить представления Голливуда о власти и красоте.

People ежегодно публикует выпуск, в котором называет самого красивого человека года. На обложку в разные годы попадали такие звезды, как Джулия Робертс, Мишель Пфайффер, София Вергара, Синди Кроуфорд, Джоди Фостер, Мег Райан, Мел Гибсон, Кортни Кокс, Том Круз, Леонардо Ди Каприо, Николь Кидман, Бейонсе и другие знаменитости.

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