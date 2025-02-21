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«Жизнь в Латвии пошла не так»: известный бизнесмен и музыкант уезжает из страны

Редакция PRESS 21 февраля, 2025 08:48

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Бизнесмен и музыкант Луи Фонтейн объявил о продаже своей недвижимости в Павилосте. В него входят как место отдыха и развлечений «Fontaine Rock City», так и гостевой дом «Butterfly House», пишет liepajniekiem.lv.

«Жизнь в Латвии пошла не так, как я хотел…», - объяснял Фонтейн причину, по которой он покидает страну и продает недвижимость в Павилосте.

«Я продаю это место, потому что мне придется присутствовать там, чтобы закончить строительство и обставить его. Это большой проект, который требует много времени и инвестиций. Жизнь в Латвии сложилась не так, как мне хотелось. Работников найти сложно, а цены высокие — практически вдвое выше, чем в Испании», — говорит Фонтейн.

Как уже сообщалось, бизнесмен и музыкант покинул Лиепаю и переехал в Испанию. Он говорит, что в настоящее время строит новый дом или дворец в Испании и только что купил там дополнительную недвижимость. Его новая цель – построить там 25 квартир для отдыха, а на недвижимость в Латвии времени уже не осталось.

«Я просто не хочу больше жить в Латвии, если только немного летом. Пока продается не вся недвижимость.  Если только не появится миллионер, потому что за правильную цену обо всем можно договориться».

«Фонтейн Рок Сити» и «Дом бабочек» в Павилосте продаются вместе с земельным участком площадью 3,8 га и всем, что на нем находится. Фонтейн утверждает, что в гостевом доме есть семь квартир, готовых принять гостей, а еще в четырех начались ремонтные работы.

Также на участке выставлено на продажу двухэтажное здание, в котором когда-то располагались пивоварня, овчарня, пруд и кемпинг с шестью туалетами и душевыми. Фонтейн продает недвижимость за 600 000 евро, указывая, что ее также можно приобрести по частям.

«Конечно, пока недвижимость не будет продана, мы продолжим там работать, проводить концерты. Надеюсь, мне удастся найти покупателя, который продолжит то, что я там начал».

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