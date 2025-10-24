«Жизнь в Латвии — это привилегия»: Сейм хочет ужесточить требования к получателям ВНЖ

Законопроект предусматривает, что разрешение на временное проживание, выданное иностранцу, может быть аннулировано, если в течение одного календарного года этим лицом совершено три административных правонарушения в сфере охраны общественного порядка, управления или дорожного движения.

Инициатор законопроекта, депутат Сейма Айнарс Латковскис (JV), подчеркивает, что Латвия обязана защищать безопасность и общественный порядок своих граждан.

«Каждый проживающий в нашей стране обязан уважать наши законы и правила. Если человек неоднократно их нарушает, это свидетельствует о неуважении к Латвии и её народу, и в таком случае государство имеет право оценить, оправдано ли сохранение такого вида на жительство», — говорит Латковскис.

Законопроект подписали как правящая, так и оппозиционная фракция депутатов - председатель Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис (AS), председатель фракции «Национальное объединение» Райвис Дзинтарс, Улдис Аугулис (ZZS) и Скайдрите Абрама.

Законопроект будет применяться к различным видам административных правонарушений, угрожающих общественному порядку и безопасности, а также уважению к личности и уважению к Латвийскому государству, например, если лицо было административно наказано за агрессивное поведение, причинение легких телесных повреждений, использование символики тоталитарных режимов в общественном месте, а также за сексуальные домогательства и нарушения правил дорожного движения.

Это предложение — шаг к усилению иммиграционного контроля и повышению общественной безопасности, убеждены его авторы. «Это сигнал о том, что долгосрочное проживание в Латвии — привилегия, доступная только тем, кто соблюдает латвийские законы, действует ответственно и уважает общественные нормы», — поясняют авторы законопроекта.

