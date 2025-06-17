Жизнь без границ: на пляжах Вецаки и Вакарбулли инвалидам предоставят плавательные кресла. ФОТО

На каждом из указанных пляжей доступны две плавательные инвалидные коляски, предназначенные для безопасного плавания людей с ограниченными возможностями в сопровождении ассистента.

Такие кресла-коляски хорошо держатся на воде, для их установки не нужны дополнительные инструменты, их легко складывать и передвигать, они стабильные, сообщает самоуправление.

Кресла опираются на три широких накачиваемых колеса, которые дополнительно обеспечивают в воде функцию поплавков, а также оснащены тремя регулируемыми в разных позициях подлокотниками и ремнями безопасности.

Инвалидные коляски на указанных пляжах доступны для публичного пользования бесплатно, сопровождающие людей на колясках ассистенты могут получить их на спасательных станциях у спасателей.

На каждом выходе к месту купания размещены информационные знаки о возможности получения плавательных колясок и указан номер телефона сотрудников спасательной службы.