Жителей приглашают протестировать прототип мобильного приложения «Latvija.gov.lv»

Новое решение позволит жителям ознакомиться со структурой приложения, опробовать основные функции и оставить отзыв, который поможет улучшить реальную версию приложения «Latvija.gov.lv».

Прототип — это первая, готовая к тестированию версия приложения, в которой можно нажимать на экраны, перемещаться между ними и пробовать выполнять основные действия, как в настоящем приложении. Однако некоторые видимые элементы служат визуальным представлением, помогающим понять общую структуру и дизайн.

Прототип даст представление о том, как в будущем можно будет использовать несколько важных государственных электронных услуг в одном месте.

Планируется, что начальная версия приложения будет предоставлять доступ к сообщениям, отправленным по электронной почте, позволит быстро переходить к часто используемым электронным услугам, а также управлять профилем пользователя и авторизациями.

Пользователи также будут получать уведомления о важных событиях, например, о поступлении сообщения на электронную почту или изменении авторизаций.

Агентство отмечает, что цвета, использованные в прототипе, отличаются от визуального образа предыдущего портала «Latvija.gov.lv», поскольку в будущем дизайн портала может измениться, чтобы сделать среду более доступной, понятной и визуально более современной для пользователей.

Функциональность приложения может меняться на основе отзывов пользователей.

Жители смогут оставлять отзывы о прототипе до 11 октября этого года. Тестирование прототипа и сбор общественного мнения продолжатся до создания приложения, разработку которого планируется начать в следующем году.

Прототип приложения был создан на основе оценки функциональности существующего портала, проведения маркетинговых исследований, опросов и фокус-групповых дискуссий с различными группами общества.