Жителей приглашают протестировать прототип мобильного приложения «Latvija.gov.lv»

© LETA 30 сентября, 2025 10:06

Новости Латвии

Жителей приглашают протестировать прототип мобильного приложения портала услуг государственного управления «Latvija.gov.lv», сообщили в Государственном агентстве цифрового развития (VDAA).

Новое решение позволит жителям ознакомиться со структурой приложения, опробовать основные функции и оставить отзыв, который поможет улучшить реальную версию приложения «Latvija.gov.lv».

Прототип — это первая, готовая к тестированию версия приложения, в которой можно нажимать на экраны, перемещаться между ними и пробовать выполнять основные действия, как в настоящем приложении. Однако некоторые видимые элементы служат визуальным представлением, помогающим понять общую структуру и дизайн.

Прототип даст представление о том, как в будущем можно будет использовать несколько важных государственных электронных услуг в одном месте.

Планируется, что начальная версия приложения будет предоставлять доступ к сообщениям, отправленным по электронной почте, позволит быстро переходить к часто используемым электронным услугам, а также управлять профилем пользователя и авторизациями.

Пользователи также будут получать уведомления о важных событиях, например, о поступлении сообщения на электронную почту или изменении авторизаций.

Агентство отмечает, что цвета, использованные в прототипе, отличаются от визуального образа предыдущего портала «Latvija.gov.lv», поскольку в будущем дизайн портала может измениться, чтобы сделать среду более доступной, понятной и визуально более современной для пользователей.

Функциональность приложения может меняться на основе отзывов пользователей.

Жители смогут оставлять отзывы о прототипе до 11 октября этого года. Тестирование прототипа и сбор общественного мнения продолжатся до создания приложения, разработку которого планируется начать в следующем году.

Прототип приложения был создан на основе оценки функциональности существующего портала, проведения маркетинговых исследований, опросов и фокус-групповых дискуссий с различными группами общества.

Второй случай за карьеру: прокурору Межиньшу подожгли дом?

ЧП и криминал 14:56

По неофициальной информации был совершен поджог дома прокуратора Гинтса Межиньша.

По неофициальной информации был совершен поджог дома прокуратора Гинтса Межиньша.

Загрузка

KNAB провёл обыск в администрации рижского центрального рынка: с чего бы?

Важно 14:28

Сегодня, 30 сентября, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводят процессуальные действия в помещениях администрации Рижского центрального рынка. Эту информацию порталу nra.lv подтвердила представитель по связям с общественностью Рижского центрального рынка Даце Прейса. Однако она не смогла предоставить более конкретных сведений о происходящем.

Сегодня, 30 сентября, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводят процессуальные действия в помещениях администрации Рижского центрального рынка. Эту информацию порталу nra.lv подтвердила представитель по связям с общественностью Рижского центрального рынка Даце Прейса. Однако она не смогла предоставить более конкретных сведений о происходящем.

ЕС хочет изменить процедуру приема стран ради Украины: Financial Times

Важно 14:16

Власти Европейского Союза готовятся начать техническую работу по приему Украины и Молдовы в состав ЕС, несмотря на продолжающееся противодействие Венгрии. Об этом сообщила во вторник, 30 сентября, газета Financial Times со ссылкой на информированные источники в Брюсселе.

Власти Европейского Союза готовятся начать техническую работу по приему Украины и Молдовы в состав ЕС, несмотря на продолжающееся противодействие Венгрии. Об этом сообщила во вторник, 30 сентября, газета Financial Times со ссылкой на информированные источники в Брюсселе.

И даже этикетки там на русском! Журналист — о поездке в глубинку Эстонии (ФОТО)

Важно 14:13

Отправляясь в очередной раз на Сааремаа, освежила в памяти запас эстонских слов, порепетировала с мобильником  английский, а в ответ на первое же моё приветствие услышала вежливую фразу с сильным эстонским акцентом: "Вы не будете возражать, если я буду с вами говорить по-русски?".  И это после недавних "заблудившихся" мигов...

Отправляясь в очередной раз на Сааремаа, освежила в памяти запас эстонских слов, порепетировала с мобильником  английский, а в ответ на первое же моё приветствие услышала вежливую фразу с сильным эстонским акцентом: "Вы не будете возражать, если я буду с вами говорить по-русски?".  И это после недавних "заблудившихся" мигов...

Путин назвал захват территорий Украины «праведной битвой»

Важно 14:09

Россия ведет в Украине "праведную битву", чтобы "защитить выбор" жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, пожелавших "быть со своим Отечеством, с Россией". Об этом заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. Запись была обнародована во вторник, 30 сентября, по случаю третьей годовщины аннексии Москвой части украинских территорий после так называемых "референдумов".

Россия ведет в Украине "праведную битву", чтобы "защитить выбор" жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, пожелавших "быть со своим Отечеством, с Россией". Об этом заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. Запись была обнародована во вторник, 30 сентября, по случаю третьей годовщины аннексии Москвой части украинских территорий после так называемых "референдумов".

Застрелили и закопали прямо в машине: 12 лет за дикое убийство партнера по бизнесу

ЧП и криминал 14:04

Верховный суд (ВС) отказался возбуждать кассационное производство, введя тем самым в силу решение Курземского окружного суда, которым Марис Авижус был приговорён к 12 годам лишения свободы и одному году условно за убийство Айгарса Зикманиса, предпринимателя из Айзпуте, пропавшего без вести в 2000 году.

Верховный суд (ВС) отказался возбуждать кассационное производство, введя тем самым в силу решение Курземского окружного суда, которым Марис Авижус был приговорён к 12 годам лишения свободы и одному году условно за убийство Айгарса Зикманиса, предпринимателя из Айзпуте, пропавшего без вести в 2000 году.

В Латвии констатирован первый в этом году случай птичьего гриппа

Новости Латвии 14:00

В Латвии констатирован первый в этом году случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в популяции диких птиц - у умершего лебедя, обнаруженного в пруду в Яунгулбене, сообщили агентству ЛЕТА в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

В Латвии констатирован первый в этом году случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в популяции диких птиц - у умершего лебедя, обнаруженного в пруду в Яунгулбене, сообщили агентству ЛЕТА в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

