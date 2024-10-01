Житель Даугавпилса поймал сома весом 29 кг

В это воскресенье в Даугаве в районе Крауи он выловил огромного сома весом в 29 кг и длиной 170 см. Это личный рекорд Евгения. Ранее самый большой вес пойманной им когда-либо рыбы составил 12 кг. А тут – такая удача!

Евгений рассказал Grani.lv, что одному бы ему не удалось вытащить этого гиганта из реки. Помог коллега-приятель. Сома вытаскивали общими усилиями полчаса. Тот попался на воблер – искусственную приманку. Сома сфотографировали на долгую память, и поделили рыбу с товарищем по-братски, пополам. Евгений оставил себе только 2 кг, остальное раздал родителям, родственникам и знакомым.

Кстати, в желудке у пойманного сома оказался знатный обед – небольшой сомик.

По рассказу Евгения, в воскресенье удача улыбнулась еще одному его товарищу, поймавшему 14-килограммовую щуку. А знакомый блогер поймал шесть щук общим весом 9 кг. Всех с отличным уловом!