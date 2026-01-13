Жильцы разрушенного на Баускас дома должны будут сами охранять пустое здание?

Согласно обязательным правилам, временное жилье можно получить, если человек декларирован в Риге и не владеет другой пригодной для жилья недвижимостью в столице.

Жильцам дома на ул. Баускас будет предложено временное жилье на ул. Унияс, 49, в здании, которое использовалось для первоначального размещения украинских беженцев. Здание отремонтировано, комнаты обставлены шкафами и кроватями, кухни оснащены посудой, есть стиральные машины и сушилки.

Жильцы смогут посмотреть комнаты и принять решение. Если жильцы примут предложение, с ними будет заключен договор сроком на один год. Параллельно будут подготовлены поправки к соответствующим обязательным правилам, которые позволят продлить срок предоставления временного жилья до двух лет.

Также в комитете сообщили, что пока неясно, кто будет обеспечивать охрану пострадавшего от взрыва дома. В настоящее время охрану обеспечивает муниципальная полиция, но пока не решено, будет ли она продолжать это делать или же охрану должны будут обеспечивать сами владельцы квартир.

Как сообщалось, взрыв в пятиэтажном жилом доме в Торнякалнсе произошел 2 января из-за попытки незаконного подключения к газовой системе. В результате частично обрушились верхние этажи и крыша здания, несколько человек получили ранения, а двое погибли.