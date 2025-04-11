Жесткая санкционная политика даёт плоды: Браже призывает не ослаблять санкции, а работать над новыми

Министр сообщил, что Латвия продолжит жесткую санкционную политику в отношении России, а также подчеркнула, что сейчас не время говорить об ослаблении санкций.

Санкции работают, несмотря на попытки России это отрицать, о чем свидетельствует и тот факт, что на всех переговорах с США Россия пытается добиться отмены санкций, отметила Браже.

Глава МИД сообщила, что 24 февраля текущего года был принят 16-й пакет санкций Евросоюза, который устанавливает ряд новых секторальных ограничений, а также санкции в отношении отдельных лиц. Особое внимание уделяется ограничению деятельности российского «теневого флота». В то же время министр сообщил, что ведется работа по подготовке нового 17-го пакета санкций против России. Введение санкций также будет продолжено в тесном сотрудничестве с США и Великобританией.

Браже призвала участников заседания Координационного совета по санкциям продолжить конструктивное сотрудничество, как внося предложения по новым санкциям, так и разъясняя бизнесменам невозможность сотрудничества с Россией.