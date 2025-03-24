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Жертвы мучаются кровавой диареей: в Латвии зафиксирована вспышка опасной инфекции

© LETA 24 марта, 2025 18:07

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За последние дни в Латвии зарегистрировано десять случаев инфекции, вызванной кишечной палочкой Escherichia coli, продуцирующей шигатоксин или веротоксин, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Заболели восемь детей в возрасте от трех до шести лет, а также два пожилых человека. Все пациенты, за исключением одного пожилого человека, проходят лечение в больницах.

Случаи заболевания выявлены в Риге, Саласпилсском крае, Адажском крае и Южнокурземском крае. Сообщения о десяти лабораторно подтвержденных случаях инфекции поступили с 19 марта.

В настоящее время SPKC проводит эпидемиологическое расследование. Проводятся углубленные опросы больных и родителей детей, а также ведется взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями для выяснения эпидемиологической ситуации. О происходящем проинформирована также Продовольственно-ветеринарная служба.

В дошкольном учреждении, где зарегистрировано два случая заболевания, организовано лабораторное обследование детей и сотрудников пищеблока. В остальных случаях детским садам направлены рекомендации, а после уточнения информации будут приняты решения о дальнейших действиях.

На основании предварительного эпидемиологического расследования нет данных, указывающих на связь распространения инфекции с каким-либо конкретным учреждением. Хотя возможный источник инфекции пока не установлен, каждый человек может предпринять простые меры, чтобы предотвратить заражение, отмечают в центре.

SPKC поясняет, что у всех людей и животных в кишечнике присутствуют бактерии Escherichia coli (E. coli), которые являются частью нормальной микрофлоры и обычно безвредны. Однако существуют особые штаммы E. coli, способные вырабатывать токсины, вызывающие серьезные заболевания.

Эти штаммы называются STEC/VTEC (E. coli, продуцирующая шигатоксин или веротоксин). Они могут вызывать тяжелую, кровавую диарею, которая в некоторых случаях приводит к острой почечной недостаточности, требующей интенсивной терапии.

Основной резервуар этих штаммов – травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Возбудитель выделяется с фекалиями животных или человека. Человек может заразиться через зараженные продукты питания, недостаточно термически обработанную говядину, непастеризованное молоко, немытые или необработанные фрукты и овощи. Возможна также передача инфекции напрямую от человека к человеку.

SPKC напоминает о необходимости тщательно термически обрабатывать пищу, промывать фрукты и овощи под проточной водой, особенно если они не будут подвергаться термической обработке перед употреблением. При появлении симптомов инфекции – спазматических болей в животе или кровавой диареи – необходимо немедленно обратиться к врачу.

В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 42 случая этой инфекции, а в этом году пока выявлено 18 случаев. В среднем фиксируется от четырех до пяти случаев заболевания в месяц, отмечает SPKC.

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