Жертвой мошенников стал мультихудожник Хоренс Сталбе; в случившемся он винит банки

TV24 4 августа, 2025 08:25

"У меня при посредничестве банков совсем недавно выманили 1000 евро", - сказал Сталбе в эфире TV24.

"При таком уровне развития технологий банк не может обеспечить, чтобы у меня было невозможно выманить деньги", - возмущается мультихудожник. Он "нарвался" на хорошо известную схему со "штрафом от ДБДД". Ехал на машине из сервиса, когда пришло сообщение о "штрафе".

"Какой опять штраф? Думаю, давай посмотрю. Нажимаю, а там: введите ID. Я ввожу. Ничего не происходит. Еще раз подтвердите ID. Я еще раз подтверждаю. Не понимаю теперь. Начинаю смотреть. В конце концов захожу в свой банковский счет - минус 1000 евро перечислены какому-то Ярославу. Просто молниеносно.

А банк еще все время рассылает рекламу, что у нас теперь моментальные платежи. Причем как раз в тот день, когда мне перечисляют гонорар за концерт, объявляются эти мошенники. Так что банки должны полностью взять на себя ответственность за это", - уверен Сталбе, обвиняющий кредитные учреждения в утечке информации.

Деньги из банка Luminor перечислены в Swedbank на какой-то фиктивный номер. Мультихудожник в ту же минуту позвонил в свой банк, чтобы остановить сделку (ему пообещали это сделать), и в Swedbank, где ему было обещано сразу же закрыть этот счет.

В результате оказалось: есть данные, что у населения выманили 16 миллионов евро. Банк утверждает, что ничего не знает и не может сделать, хотя художник пишет письма. Следователи, по его словам, говорят точно то же самое - ответственность за это целиком и полностью несет банк.

Сталбе недоумевает, как некий Ярослав может фиктивно открыть счет в таком сверхнадежном европейском банке, как Swedbank. Если уже выманили столько миллионов, то он явно не единственный, кто дает подтверждение не глядя. Значит, это система.

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

Важно 15:32

Важно 0 комментариев

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

