Жертвой мошенников стал мультихудожник Хоренс Сталбе; в случившемся он винит банки

"При таком уровне развития технологий банк не может обеспечить, чтобы у меня было невозможно выманить деньги", - возмущается мультихудожник. Он "нарвался" на хорошо известную схему со "штрафом от ДБДД". Ехал на машине из сервиса, когда пришло сообщение о "штрафе".

"Какой опять штраф? Думаю, давай посмотрю. Нажимаю, а там: введите ID. Я ввожу. Ничего не происходит. Еще раз подтвердите ID. Я еще раз подтверждаю. Не понимаю теперь. Начинаю смотреть. В конце концов захожу в свой банковский счет - минус 1000 евро перечислены какому-то Ярославу. Просто молниеносно.

А банк еще все время рассылает рекламу, что у нас теперь моментальные платежи. Причем как раз в тот день, когда мне перечисляют гонорар за концерт, объявляются эти мошенники. Так что банки должны полностью взять на себя ответственность за это", - уверен Сталбе, обвиняющий кредитные учреждения в утечке информации.

Деньги из банка Luminor перечислены в Swedbank на какой-то фиктивный номер. Мультихудожник в ту же минуту позвонил в свой банк, чтобы остановить сделку (ему пообещали это сделать), и в Swedbank, где ему было обещано сразу же закрыть этот счет.

В результате оказалось: есть данные, что у населения выманили 16 миллионов евро. Банк утверждает, что ничего не знает и не может сделать, хотя художник пишет письма. Следователи, по его словам, говорят точно то же самое - ответственность за это целиком и полностью несет банк.

Сталбе недоумевает, как некий Ярослав может фиктивно открыть счет в таком сверхнадежном европейском банке, как Swedbank. Если уже выманили столько миллионов, то он явно не единственный, кто дает подтверждение не глядя. Значит, это система.