Женщина выбросилась из окна. Матери придется организовывать похороны вместо юбилея

Жители Пурвциемса проснулись ночью от громкого шума. Подойдя к окну, они увидели, что в траве лежит мёртвая женщина. Как сообщает программа «Degpunktā», по прибытии сотрудников правоохранительных органов сразу стало ясно, что женщина упала с высоты, поэтому они немедленно отправились на поиски квартиры, из окна которой она выбросилась.

Постучав в одну из дверей, выяснилось, что там живёт женщина, дочь которой трагически ушла из жизни. Она рассказала программе «Degpunktā», что её дочь уже пыталась покончить с собой, но до сих пор родственникам удавалось спасти её.

«Я захожу, но её нет в кровати. Выбежала на балкон посмотреть. А там прямо у выхода стоят два стула», — рассказала мать погибшей программе «Degpunktā».

Дочь выпрыгнула с кухонного балкона, и два стула, которые там стояли, вероятно, были поставлены, чтобы помочь перелезть через перила.

Мать погибшей рассказала программе «Degpunktā», что у её 59-летней дочери была очень тяжёлая жизнь, и родственникам приходилось спасать её и раньше. Она болела шизофренией и страдала от анорексии. После этого они переехали сюда с детьми. Когда женщина порезала себе вены, её дочь спасла мать, случайно вернувшись домой, — вспоминает мать погибшей.

Женщина также рассказала, что вскоре планировала отметить 60-летие дочери и своё собственное 80-летие. Но, к сожалению, теперь придётся провести похороны.

Программа «Degpunktā» напоминает: если вас мучают мысли о самоубийстве, вы можете обратиться за помощью в круглосуточный кризисный центр «Skalbes» по телефонам 67222922 или 27722922.