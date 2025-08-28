Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Женщина выбросилась из окна. Матери придется организовывать похороны вместо юбилея

28 августа, 2025

0 комментариев

Она несколько раз пыталась покончить с собой, но на этот раз всё закончилось трагически: в Пурвциемсе женщина покончила с собой, выпрыгнув из окна, сообщает программа «Degpunktā» на канале TV3.

Жители Пурвциемса проснулись ночью от громкого шума. Подойдя к окну, они увидели, что в траве лежит мёртвая женщина. Как сообщает программа «Degpunktā», по прибытии сотрудников правоохранительных органов сразу стало ясно, что женщина упала с высоты, поэтому они немедленно отправились на поиски квартиры, из окна которой она выбросилась.

Постучав в одну из дверей, выяснилось, что там живёт женщина, дочь которой трагически ушла из жизни. Она рассказала программе «Degpunktā», что её дочь уже пыталась покончить с собой, но до сих пор родственникам удавалось спасти её.

«Я захожу, но её нет в кровати. Выбежала на балкон посмотреть. А там прямо у выхода стоят два стула», — рассказала мать погибшей программе «Degpunktā».

Дочь выпрыгнула с кухонного балкона, и два стула, которые там стояли, вероятно, были поставлены, чтобы помочь перелезть через перила.

Мать погибшей рассказала программе «Degpunktā», что у её 59-летней дочери была очень тяжёлая жизнь, и родственникам приходилось спасать её и раньше. Она болела шизофренией и страдала от анорексии. После этого они переехали сюда с детьми. Когда женщина порезала себе вены, её дочь спасла мать, случайно вернувшись домой, — вспоминает мать погибшей.

Женщина также рассказала, что вскоре планировала отметить 60-летие дочери и своё собственное 80-летие. Но, к сожалению, теперь придётся провести похороны.

Программа «Degpunktā» напоминает: если вас мучают мысли о самоубийстве, вы можете обратиться за помощью в круглосуточный кризисный центр «Skalbes» по телефонам 67222922 или 27722922.

Военно-­воздушные силы Финляндии намерены отказаться от использования свастики

17:21

0 комментариев

Свастику планируют убрать с флагов частей Военно-­воздушных сил Финляндии в рамках реформы флагов ВВС, сообщает новый командир авиаполка Карелии. Точные сроки пока не определены, пишет yle.

Свастику планируют убрать с флагов частей Военно-­воздушных сил Финляндии в рамках реформы флагов ВВС, сообщает новый командир авиаполка Карелии. Точные сроки пока не определены, пишет yle.

ДТП с погибшими на Вентспилсском шоссе: движение ограничено

17:15

0 комментариев

В результате ДТП на Вентспилском шоссе на трассе в районе волости Тумес ограничено движение.

В результате ДТП на Вентспилском шоссе на трассе в районе волости Тумес ограничено движение.

Рижане, подвиньтесь: зерновозам разрешили возить зерно в порт через Ригу

17:11

0 комментариев

Мэр Риги Виестур Клейнбергс поручил самоуправлению с 3 сентября обеспечить крестьянам возможность доставки урожая в Рижский порт.

Мэр Риги Виестур Клейнбергс поручил самоуправлению с 3 сентября обеспечить крестьянам возможность доставки урожая в Рижский порт.

Что нам продают под видом растительного масла: «рафинированное» и «дезодорированное»?

16:59

0 комментариев

Люди старшего поколения хорошо помнят времена, когда для готовки использовали топленое или сливочное масло, а иногда и сало. Однако в 90–х годах диетологи заговорили о смертельной опасности животных жиров, что, как выяснилось позже, оказалось во многом преувеличением. Тем не менее пищевые привычки изменились, и теперь для жарки чаще всего используют растительное масло. При этом оно, независимости от исходного сырья, бывает рафинированным и нерафинированным. Например, найти нерафинированное подсолнечное масло на прилавках латвийских супермаркетов не так–то просто, а стоит оно примерно на 30% дороже. Так есть ли смысл переплачивать?

Люди старшего поколения хорошо помнят времена, когда для готовки использовали топленое или сливочное масло, а иногда и сало. Однако в 90–х годах диетологи заговорили о смертельной опасности животных жиров, что, как выяснилось позже, оказалось во многом преувеличением. Тем не менее пищевые привычки изменились, и теперь для жарки чаще всего используют растительное масло. При этом оно, независимости от исходного сырья, бывает рафинированным и нерафинированным. Например, найти нерафинированное подсолнечное масло на прилавках латвийских супермаркетов не так–то просто, а стоит оно примерно на 30% дороже. Так есть ли смысл переплачивать?

«С такими соседями у нас час Х всегда!» Слайдиньш о том, нужно ли уже рыть бункер

16:47

0 комментариев

Телеканал TV24 получил конкретный вопрос от зрителя, адресованный майору Национальных вооруженных сил (НВС) Янису Слайдиньшу, а именно, стоит ли жителям уже начинать рыть бункеры и изготавливать оружие самостоятельно или у нас есть еще пара лет.

Телеканал TV24 получил конкретный вопрос от зрителя, адресованный майору Национальных вооруженных сил (НВС) Янису Слайдиньшу, а именно, стоит ли жителям уже начинать рыть бункеры и изготавливать оружие самостоятельно или у нас есть еще пара лет.

Рост зарплат опережает инфляцию?! Занятные цифры от ЦСУ о средних окладах по стране

16:35

0 комментариев

Во втором квартале 2025 года среднемесячная брутто-зарплата в Латвии составила 1 808 евро, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ) на своей странице в Facebook.

Во втором квартале 2025 года среднемесячная брутто-зарплата в Латвии составила 1 808 евро, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ) на своей странице в Facebook.

Это вы так сократили расходы? Не смешите людей: расклад по цифре 171 млн, озвученной Силиней

16:25

0 комментариев

"Правительство объявило на пресс-конференции, что в следующем году ему удалось сократить расходы на 171 миллион евро. Обычно при сокращениях идет много шума от пострадавших, а на этот раз его не было. Очень подозрительно. Нашел доклад от министерства финансов и мои подозрения подтвердились, - пишет на своей странице ФБ юрист, экс-депутат Сейма Юрий Соколовский. 

"Правительство объявило на пресс-конференции, что в следующем году ему удалось сократить расходы на 171 миллион евро. Обычно при сокращениях идет много шума от пострадавших, а на этот раз его не было. Очень подозрительно. Нашел доклад от министерства финансов и мои подозрения подтвердились, - пишет на своей странице ФБ юрист, экс-депутат Сейма Юрий Соколовский. 

