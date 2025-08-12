Чтобы в дальнейшем быть уверенным в отцовстве (а сомнения у мужчины имелись) и финансово оказывать помощь родным детям, бывший муж заказал проведение генетической экспертизы как единственный вариант решения вопроса.

«Результаты судебно-генетической экспертизы расставили все точки над i. В ходе проведения исследования эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области исключили биологическое отцовство мужчины по отношению к двоим детям, в отношении третьего ребенка — родство подтверждено», — рассказали в комитете по судебным экспертизам.

Там отметили, что преимущественно за проведением генетической экспертизы обращаются женщины с целью взыскания алиментов на содержание детей. Как правило, отцовство подтверждается. Но иногда результаты генетической экспертизы являются неожиданностью для обеих сторон — как, видимо, в этом случае.