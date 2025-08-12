Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Женщина обратилась за алиментами на троих детей, а муж заказал генетическую экспертизу. И выяснилось… (2)

Редакция PRESS 12 августа, 2025 08:45

Выбор редакции 2 комментариев

Обращение в суд с целью взыскать алименты с бывшего супруга на содержание троих несовершеннолетних детей завершилось для жительницы Малоритского района Белоруссии неожиданной новостью — мужчина инициировал проведение генетической экспертизы. А вот дальше произошло неожиданное, сообщает портал "Зеркало".

Чтобы в дальнейшем быть уверенным в отцовстве (а сомнения у мужчины имелись) и финансово оказывать помощь родным детям, бывший муж заказал проведение генетической экспертизы как единственный вариант решения вопроса.

«Результаты судебно-генетической экспертизы расставили все точки над i. В ходе проведения исследования эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области исключили биологическое отцовство мужчины по отношению к двоим детям, в отношении третьего ребенка — родство подтверждено», — рассказали в комитете по судебным экспертизам.

Там отметили, что преимущественно за проведением генетической экспертизы обращаются женщины с целью взыскания алиментов на содержание детей. Как правило, отцовство подтверждается. Но иногда результаты генетической экспертизы являются неожиданностью для обеих сторон — как, видимо, в этом случае.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2) 35 реакций
Комментарии (2) 35 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:20 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 5 минут назад
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Осенние тона августа: Латвию накроют дожди и грозы
Bitnews.lv 1 день назад
Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей
Bitnews.lv 1 день назад
Пенсии в Латвии вырастут с 1 октября: индексация затронет большинство получателей
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (2)

Важно 14:53

Важно 2 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (2)

Важно 14:00

Важно 2 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (2)

Важно 13:45

Важно 2 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (2)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 2 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (2)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 2 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (2)

Важно 12:54

Важно 2 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (2)

Важно 12:35

Важно 2 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать