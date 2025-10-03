«Женщин, которых нужно бить, будут бить»: волонтер «Общества добрых дел» выступает за насилие

«Насилие вызывает женщина и только женщина, и абсолютно никто другой, кроме женщины. Определение звучит так: насилие со стороны мужчины является реакцией на длительное (!) эмоциональное насилие со стороны женщины», — пишет Далбиньш В Твиттере/X.

Kad sievietes mācīsies mīlēt savus vīrus, tad arī vardarbība beigsies. Un ne ātrāk. Neviens likums neko nelīdzēs. Sievas, kuras jāsit, sitīs arī tad, ja par to draudēs nāves sods. Tur citi spēki darbojas. Šis var patikt vai nepatikt, bet tas ir tieši tā un nav pat nekādu nianšu. — Valts Dalbiņš (@ValtsDalbins) September 30, 2025

Он также считает, что «насилие прекратится только в тот момент, когда жены научатся любить своих мужей, не раньше».

Также Далбиньш в своих записях говорит о «женщинах, которых нужно бить» и подчеркивает, что «женщину может бить только любящий мужчина».

«Никакой закон не поможет. Женщин, которых нужно бить, будут бить даже тогда, если за это будет грозить смертная казнь. Это может нравиться или не нравиться, но это так!, — утверждает Дабиньш. [...] - Кстати, бить может только любящий мужчина. Нелюбящий не будет терпеть психологический террор женщины так долго и давно уйдет».

В других постах Далбиньш рассуждает о гендерных ролях и отмечает, что равенства между мужчиной и женщиной нет, есть гендерные роли, а в другом месте добавляет, что «отец — главная фигура, отец принимает все решения обо всем, включая воспитание детей. Мать полностью подчиняется отцу и с любовью следует его решениям».

Далбиньш также утверждает, что «для женщины отношения с работой — это то же самое, что отношения с другим мужчиной». «Она энергию, которую полагается отдать тебе, потратит энергию на что-то другое», — сетует мужчина.

Он отмечает, что еще древние культуры знали, что женщина не должна быть непокорной.

В комментариях разразился настоящий скандал и Далбиньша в основном жестко осуждали за его позицию, причем как женщины, так и мужчины.

Стоит отметить, что ранее бизнесмен и волонтёр «Общества добрых дел» Валтс Далбиньш неоднократно мелькал в СМИ в связи со своей бескорыстной помощью Украине во время войны и призывами к единству латвийского народа. «Будьте увереннее, будьте смелее и помните, что в разобщённости – разрушение, а в единстве – сила», – призывал он ещё в апреле этого года. Однако теперь он явил публике совершенно другую сторону своего характера.