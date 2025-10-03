Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Женщин, которых нужно бить, будут бить»: волонтер «Общества добрых дел» выступает за насилие

Редакция PRESS 3 октября, 2025 15:44

Мнения 0 комментариев

LETA

В то время, когда в правительственных кулуарах обсуждается возможный выход из Стамбульской конвенции, многие латвийцы в социальных сетях были шокированы размышлениями Валтса Далбиньша, волонтера из «Общества добрых дел», о домашнем насилии и роли женщин в отношениях.

«Насилие вызывает женщина и только женщина, и абсолютно никто другой, кроме женщины. Определение звучит так: насилие со стороны мужчины является реакцией на длительное (!) эмоциональное насилие со стороны женщины», — пишет Далбиньш В Твиттере/X.

Он также считает, что «насилие прекратится только в тот момент, когда жены научатся любить своих мужей, не раньше».

Также Далбиньш в своих записях говорит о «женщинах, которых нужно бить» и подчеркивает, что «женщину может бить только любящий мужчина».

«Никакой закон не поможет. Женщин, которых нужно бить, будут бить даже тогда, если за это будет грозить смертная казнь. Это может нравиться или не нравиться, но это так!, — утверждает Дабиньш. [...] - Кстати, бить может только любящий мужчина. Нелюбящий не будет терпеть психологический террор женщины так долго и давно уйдет».

В других постах Далбиньш рассуждает о гендерных ролях и отмечает, что равенства между мужчиной и женщиной нет, есть гендерные роли, а в другом месте добавляет, что «отец — главная фигура, отец принимает все решения обо всем, включая воспитание детей. Мать полностью подчиняется отцу и с любовью следует его решениям».

Далбиньш также утверждает, что «для женщины отношения с работой — это то же самое, что отношения с другим мужчиной». «Она энергию, которую полагается отдать тебе, потратит энергию на что-то другое», — сетует мужчина.

Он отмечает, что еще древние культуры знали, что женщина не должна быть непокорной.

В комментариях разразился настоящий скандал и Далбиньша в основном жестко осуждали за его позицию, причем как женщины, так и мужчины.

Стоит отметить, что ранее бизнесмен и волонтёр «Общества добрых дел» Валтс Далбиньш неоднократно мелькал в СМИ в связи со своей бескорыстной помощью Украине во время войны и призывами к единству латвийского народа. «Будьте увереннее, будьте смелее и помните, что в разобщённости – разрушение, а в единстве – сила», – призывал он ещё в апреле этого года. Однако теперь он явил публике совершенно другую сторону своего характера.

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

