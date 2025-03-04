Желаете перенести заграничные накопления в пенсионном фонде в Латвию? Помните про налог

«У меня есть вопрос, на который я не могу найти ответ. Сейчас многие люди переезжают обратно в Латвию. За границей, в частности в Великобритании, обязательно откладывать деньги в частный пенсионный фонд, частично платит работодатель, частично - вы сами. Как можно перевести этот частный пенсионный фонд в Латвию? На какой пенсионный уровень - второй или третий - его можно перевести и какой из них выгоднее? Где я могу узнать больше? Чем отличается пенсионный фонд работающего человека от пенсионного фонда пенсионера? Думаю, этот вопрос будет интересен многим», - написала в редакцию читательница портала.

Ситуацию разъяснил представитель Swedbank Янис Кропс:

«Пенсионная система в Великобритании, согласно описанному, очень напоминает наш 3-й уровень пенсионной системы. В Латвии также существует возможность, что на 3-м уровне пенсионной системы взносы делает как сам вкладчик, так и его работодатель. В свою очередь, обязательным является 2-й пенсионный уровень, куда идут социальные взносы, но клиент может решить, кому доверить управление/инвестирование этого капитала.

Что касается налогов, вступающих в силу при таком переносе пенсионных накоплений, то, безусловно, следует проконсультироваться в Службе государственных доходов.

Однако по самому переносу пенсии я могу объяснить подробнее.

Как перевести пенсионные накопления, созданные за границей, в Латвию? Здесь определяющим фактором является договор между сторонами, поэтому необходимо уточнить у управляющего пенсионным капиталом за границей. Если взять в качестве примера 3-й уровень пенсионной системы в Латвии, где клиент может копить деньги сам и также получать доплату от работодателя (несколько компаний в Латвии используют такую программу мотивации сотрудников и участвуют во взносах на 3-й пенсионный уровень), то в договорах указано, что средства 3-го уровня пенсионной системы нельзя изъять раньше 55-летнего возраста.

Клиент, достигнув этого возрастного порога, может принять решение – продолжать делать накопления или же вывести средства и распорядиться накопленным капиталом по своему усмотрению. Если бы такая ситуация возникла в Латвии, то клиенту, который еще не достиг 55 лет, я бы порекомендовал продолжать делать взносы до момента, когда он сможет вывести этот капитал.

Если возрастных ограничений больше нет, тогда капитал можно изъять и перевести в страну, где клиент в тот момент хочет находиться.

Однако следует учитывать, что при изъятии капитала возникает налоговое обязательство.

Например, 3-й пенсионный уровень позволяет получать возврат подоходного налога от государства за сделанные взносы, но налог необходимо уплатить в момент изъятия капитала из накоплений. Перед таким действием я бы рекомендовал проконсультироваться также в налоговой службе соответствующей страны, чтобы избежать недоразумений в отношении налоговых обязательств клиента.

Что касается использования пенсионного капитала до или после выхода на пенсию, возможны разные сценарии. Клиент может запросить выплату всего капитала сразу или выбрать вариант ежемесячных выплат в качестве доплаты к пенсии (или к зарплате, если он продолжает работать). Накопления 3-го пенсионного уровня не следует воспринимать как классическую пенсионную выплату, так как они дают клиенту гибкость: он может использовать накопленный капитал для обеспечения старости (как пенсионную выплату) или же для достижения другой, более крупной цели (например, кто-то дарит деньги детям на покупку жилья, кто-то инвестирует в улучшение своего дома для комфортного проживания в старости, кто-то отправляется в давно запланированное путешествие и т. д.).

Если читательница решила вернуться в Латвию, то на определенном этапе также актуальным станет банковский счет в одном из латвийских банков. Я бы рекомендовал перед переносом капитала обсудить этот вопрос с консультантом выбранного (или уже имеющегося) банка, который сможет ответить на конкретные вопросы и предложить наилучшие возможные решения», - отметил Кропс.