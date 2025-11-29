Ждём праздника: сегодня в Риге и Юрмале зажгутся главные рождественские ёлки

Главная ёлка столицы будет зажжена в 16:00. В мероприятии примут участие детско-юношеский вокальный ансамбль "Колибри", "Бринумскапис" и "Тутас лиетас". С речью выступит мэр Риги Виестурс Клейнбергс. Ведущий вечера - актёр Оскар Флоренцс-Виксне.

Главным рождественским ёлкам Риги 35 лет, их высота - до 21 м. Мэр выбирал их на территории Тирельского лесничества Rīgas meži, вблизи населённого пункта Циелавас.

Главная ёлка города загорится и в Юрмале на ул. Йомас, напротив автостоянки в Майори. Эта ёлка будет собрана из нескольких десятков маленьких живых ёлочек, её высота - примерно 12 м. Ёлки, украшенные к празднику, будут установлены также в Квартале культуры в Дубулты на просп. Стрелниеку, в Слоке рядом с библиотекой на ул. Райня, в парке "Каугури" и рядом с домом культуры "Каугури".

Ещё 131 ёлку на "Ёлочном променаде" ул. Йомас нарядят юрмальчане - школьники, учителя, работники юрмальских предприятий и организаций, творческие коллективы, а также представители различных обществ и НГО.