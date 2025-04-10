Ждем снег в апреле: в конце недели он укроет землю и дороги по всей стране

Во многих регионах страны снег покроет землю, а дороги станут скользкими. Минимальная температура воздуха ожидается от +3 градусов на западе Курземе до -4 градусов на востоке страны, на побережье будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, порывами до 15 метров в секунду.

Днем облачность уменьшится, будет светить солнце, а в Видземе и Латгале погода будет преимущественно облачной. Осадки ожидаются утром во многих местах, а позже - только на востоке Латвии.

С севера Курземе усилится северо-западный ветер, порывы которого достигнут 13-18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в пятницу составит +2...+9 градусов.

Ночью в Риге ожидается снег, днем осадки прекратятся, выглянет солнце. Ночью будет дуть умеренный юго-западный ветер, температура воздуха составит около нуля, днем ожидаются порывы северо-западного ветра до 18 метров в секунду, максимальная температура воздуха составит +6 градусов.