Ждем дождь — по всей стране: прогноз на понедельник

В течение дня сохранится преимущественно облачная погода, местами ожидается небольшой дождь, а температура воздуха составит +8...+12 градусов.
В Риге также будет облачно, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха не превысит +9...+11 градусов.
Понедельник будет облачным, местами возможен дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В течение дня сохранится преимущественно облачная погода, местами ожидается небольшой дождь, а температура воздуха составит +8...+12 градусов.
В Риге также будет облачно, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха не превысит +9...+11 градусов.
Актуальный для столицы вопрос о повышении цен на билеты и скидок для российских граждан вызвал обширную дискуссию в обществе. Зрительница Бирута задала вопрос: "Неужели приемлемо, что Rīgas satiksme собирается сделать билеты дороже, а российские граждане-пенсионеры в транспорте имеют такие же скидки, как рижане-граждане?"
Актуальный для столицы вопрос о повышении цен на билеты и скидок для российских граждан вызвал обширную дискуссию в обществе. Зрительница Бирута задала вопрос: "Неужели приемлемо, что Rīgas satiksme собирается сделать билеты дороже, а российские граждане-пенсионеры в транспорте имеют такие же скидки, как рижане-граждане?"
Надо ли сообщать в государственные органы Латвии информацию о том, что лицо уехало на постоянное место жительства в иностранное государство, а также о заключении брака за границей?
Надо ли сообщать в государственные органы Латвии информацию о том, что лицо уехало на постоянное место жительства в иностранное государство, а также о заключении брака за границей?
Оппозиционная Социал-демократическая партия лидирует по итогам первого тура парламентских выборов в Литве, свидетельствуют данные Главной избирательной комиссии страны после обработки большинства бюллетеней.
Оппозиционная Социал-демократическая партия лидирует по итогам первого тура парламентских выборов в Литве, свидетельствуют данные Главной избирательной комиссии страны после обработки большинства бюллетеней.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы уличное движение в районе Центрального рынка существенно изменилось.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы уличное движение в районе Центрального рынка существенно изменилось.
В начале октября Инспекция здравоохранения провела проверку одного из магазинов оптики, и выяснилось, что по закону он вообще не имеет права проводить проверку зрения клиентов, желающих узнать, насколько сильными должны быть их очки, пишет Марис Краутманис в «Неаткариге». А это значит, что остальные магазины тоже существуют фактически на птичьих правах.
В начале октября Инспекция здравоохранения провела проверку одного из магазинов оптики, и выяснилось, что по закону он вообще не имеет права проводить проверку зрения клиентов, желающих узнать, насколько сильными должны быть их очки, пишет Марис Краутманис в «Неаткариге». А это значит, что остальные магазины тоже существуют фактически на птичьих правах.
Отопительный сезон — 2024/2025 - начался. В отличие от прошлых лет, в этот раз стремительного роста тарифа не наблюдается. Более того, основной поставщик тепла в латвийской столице, АS RIgas siltums, заявляет о снижении с 15 октября на 10% своего тарифа на тепловую энергию, который теперь будет составлять 74,17 евро за мегаватт-час (МВт·ч) без НДС. Для сравнения: в довоенном и докоронавирусном 2019 году он равнялся 51,9 евро за МВт·ч (без НДС). К тому же в новом отопительном периоде массовой поддержки государства, как в 2022-2023 годах, не будет.
Отопительный сезон — 2024/2025 - начался. В отличие от прошлых лет, в этот раз стремительного роста тарифа не наблюдается. Более того, основной поставщик тепла в латвийской столице, АS RIgas siltums, заявляет о снижении с 15 октября на 10% своего тарифа на тепловую энергию, который теперь будет составлять 74,17 евро за мегаватт-час (МВт·ч) без НДС. Для сравнения: в довоенном и докоронавирусном 2019 году он равнялся 51,9 евро за МВт·ч (без НДС). К тому же в новом отопительном периоде массовой поддержки государства, как в 2022-2023 годах, не будет.
Правительство во вторник рассмотрит подготовленный Минсообщения законопроект, которым предусмотрено подписать договоренность о воздушном сообщении с Республикой Сейшелы, согласно информации на портале правовых актов.
Правительство во вторник рассмотрит подготовленный Минсообщения законопроект, которым предусмотрено подписать договоренность о воздушном сообщении с Республикой Сейшелы, согласно информации на портале правовых актов.