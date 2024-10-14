Ждем дождь — по всей стране: прогноз на понедельник

Отопительный сезон — 2024/2025 - начался. В отличие от прошлых лет, в этот раз стремительного роста тарифа не наблюдается. Более того, основной поставщик тепла в латвийской столице, АS RIgas siltums, заявляет о снижении с 15 октября на 10% своего тарифа на тепловую энергию, который теперь будет составлять 74,17 евро за мегаватт-час (МВт·ч) без НДС. Для сравнения: в довоенном и докоронавирусном 2019 году он равнялся 51,9 евро за МВт·ч (без НДС). К тому же в новом отопительном периоде массовой поддержки государства, как в 2022-2023 годах, не будет.