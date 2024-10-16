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Земля под домом: жителям многоэтажек придется серьезно платить даже за выписку счета (1)

Еженедельник «Вести» 16 октября, 2024 17:21

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Еще 15 евро, а может - и 30. Аппетиты земельных баронов не знают границ, а закон продолжает им потакать... О том, в какие суммы обойдется теперь земля под домом жильцам многоквартирных зданий.

Пока в кабинетах власти горячо обсуждается государственный бюджет, выходят ранее подготовленные законы, которые не предвещают населению ничего хорошего.

Вот и очередной норматив из бесконечного сериала о землевладельцах и арендаторах дает земельным баронам еще одну возможность залезть в карман жителям...

Оплатите расходы

А именно: собственники зданий и квартир должны будут покрывать бюрократические расходы землевладельца.

Согласно поправкам к закону о землепользовании, землепользователь - собственник здания (квартировладелец, совладелец) - теперь обязан платить владельцу земли не только законную плату за землепользование, но и покрыть расходы на подготовку и отправку платежного уведомления (счета) об оплате этого землепользования.

Кстати, за квитанции и счета, которые нам приходят на оплату коммунальных услуг, мы тоже платим. Правда, плата не взимается так откровенно. В ежемесячных счетах, которые получают владельцы квартир, обычно нет графы «за выписку счета» (разве что в счетах некоторых жилищных кооперативов, товариществ собственников квартир или денационализированных домов). Плата за составление и отправку счета завуалирована и входит в графу «обхозяйствование» - apsaimniekšana.

Законное использование земли означает, что владелец земли имеет право получить, а владелец здания имеет юридическую обязанность платить плату за пользование землей. Размер платы за законное использование составляет 4% в год от кадастровой стоимости участка земли, находящейся в пользовании, но не менее 50 евро в год.

Теперь, как мы видим, закон предусматривает, что ежегодные расходы на подготовку и отправку платежного уведомления несет каждый собственник здания (совладелец, собственник квартирной собственности) - 15 евро.

Более того: законом предусмотрено, что при просрочке уплаты за пользование должник компенсирует землевладельцу расходы на взыскание каждого просроченного платежа в размере 30 евро (за исключением случаев, когда в просрочке виноват сам землевладелец).

Это означает, что если пользователь земли задерживает оплату (а причины могут быть и объективные: работодатель задерживает выплату зарплаты, мошенники сняли со счета деньги и т. д., чего только в наше время не бывает), то помимо штрафных процентов, которые предусматривает любой договор, пользователь обязан еще оплачивать расходы «на напоминание»...

Не в том месте

Жители, чьи дома стоят на так называемой хозяйской земле, еще не до конца осознали, что на них повесили новые расходы в угоду землевладельцам.

Приняв более 20 лет назад закон о возвращении земли ее бывшим владельцам, творцы этого эпохального документа, безусловно, отстаивали интересы землевладельцев. Ведь многоквартирные здания были построены в советские годы — в другом государстве, другими властями, и жильцы этих домов уж точно ни в чем не виноваты.

Есть поговорка о невезучих, которые оказались не в то время и не в том месте. Так вот, в Латвии есть жилые дома в том месте, а есть и не в том, то есть на хозяйской земле...

В свое время приватизировавшим квартиры людям не давали закончить приватизацию и оформить коллективную собственность на землю под домом. Оказалось, что часть латвийской земли уже предназначена бывшим владельцам, их наследникам, а в большинстве случаев – современным прытким делягам. Они-то и получили в свое пользование земли под сотнями домов с жильцами.

Вот так, не вкладывая ни сантимчика (в то время еще были латы), разве что на иски в суд, умеющие жить люди обеспечили себя до конца жизни. Без забот и хлопот стриги себе денежки с домов, не вкладываясь - вообще. Потому что благоустройством на этих не своих землях занимаются не владельцы собственности, а жильцы – собственники квартир. Даже скамеечки ставят только с разрешения землевладельца.

Более того, этим жителям домов на барской земле самоуправление не благоустраивает дворы и не асфальтирует дороги – это частная собственность. Владельцы квартир в этих домах (они же и арендаторы земли под ними) за свои кровные покрывают асфальтом внутриквартальные дороги. А землевладельцы, регулярно получающие арендную плату, не вкладывают ни цента!

Долгие годы законодатели не решались принять норму, ограничивающую права землевладельцев по отношению к своим без вины виноватым арендаторам. Закон о прекращении раздельной собственности, вышедший почти два года назад, по сути, ничего не изменил в отношениях между земельными баронами и жителями...

Заработают... на извещениях

И вот вместо того, чтобы умерить аппетиты этих трутней, закон дает им еще возможность заработать – на извещениях. Откуда взялась эта новая норма?

Земельные бароны, возмущенные ограничением платы за аренду земли, подали иск о нарушении своих прав в Конституционный суд (КС). А там решением от 2 мая 2023 года была признана необходимость таких поборов. Так как их включение в плату за легальное использование земли в размере 4% в год было признано не выполняющим функцию компенсации.

КС посчитал, что текущие административные расходы уменьшают доходы землевладельца от переданной в пользование земли. Они признаны КС не учтенными законом расходами, если собственник (совладельцы) строения добровольно не платит за извещения, а собственник земельного участка должен оплачивать эти расходы из полученной арендной платы...

Самоуправления – тоже землевладельцы

В 2021 году были приняты поправки к закону, вводящему законное землепользование. Они предусматривали переходный период продолжительностью более двух лет до вступления в силу с 1 января 2024 года законной платы за пользование земельными участками, принадлежащими самоуправлению.

Право законного землепользования определяется законом «О вступлении в силу обновленного Гражданского закона Латвийской Республики 1937 года в части закона о праве наследстве, времени вступления в его права и порядке его применения» («Наследственное право» и «Вещное право») и правилами Кабинета министров о порядке его применения. Самоуправление (муниципалитет) является публичным лицом с правом владения землей.

Так, для законного использования застроенного земельного участка учреждение публичного лица, владеющее или управляющее соответствующим земельным участком, направляет платежное извещение или счет-фактуру, составленные в соответствии с требованиями законодательства собственнику здания (собственнику квартирной собственности, совладельцам).

Собственники квартир в домах, которые стоят на чужой земле, в том числе на земле самоуправления, уже должны внести первый платеж в размере 15 евро.

В свою очередь Рижское самоуправление информирует, что идет работа над созданием к концу года системы, которая позволит снизить этот сбор и даст возможность прийти к более выгодному для обеих сторон решению. Например, чтобы желающие могли получить это уведомление по электронной почте, что снижает расходы на оповещение об оплате землепользования. (Вопрос: а почему же заранее не разработали такую систему? Ведь новая норма не появилась ниоткуда...)

Так, самоуправление будет отправлять счета-фактуры лицам, которые обязаны платить законную плату за пользование земельными участками, находящимися в собственности, владении или под контролем Рижского самоуправления. В них будет указываться срок оплаты, информация о текущей оплате и другая информация, имеющая отношение к этому платежу.

Чтобы снизить вероятность того, что жильцам придется каждый раз платить штраф в размере 30 евро, даже если они немного просрочат оплату ежемесячного счета, Rigas namu parvaldnieks в будущем будет формировать плату за землепользование в качестве аванса.

В ближайшее время Рижское самоуправление вышлет землепользователям счета за подготовку и отправку платежного уведомления на 2024 год в размере 15 евро - за два месяца.

кстати

(!) Более 100 тысяч приватизированных квартир находятся в домах на «хозяйской земле»...

Оксана ПЕТРЕНКО

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