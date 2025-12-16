Земля ночью ведёт себя иначе: ученые обнаружили странный эффект после захода солнца

Спутниковые и наземные датчики зафиксировали крошечные ночные сдвиги в движении коры. Причина — сочетание двух факторов: охлаждение поверхности и влияние Луны.

Когда температура падает, верхние слои пород немного сжимаются. Это едва заметно, но достаточно, чтобы перераспределить напряжение вдоль разломов. Одновременно гравитация Луны ночью влияет на земную кору чуть сильнее — она становится немного «гибче», чем днём.

Речь не идёт об опасности или риске землетрясений. Эти движения микроскопичны и не ощущаются человеком. Но для науки они важны: такие данные помогают лучше понять, как накапливается напряжение в земной коре и как работают тектонические процессы.

Главный вывод простой : Земля не бывает неподвижной — она реагирует на тепло, холод и космические силы круглосуточно. Даже тогда, когда мы спим.